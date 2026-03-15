阿部亮平、大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演決定 ビジュアル公開で反響「甲冑姿も素敵！」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の新キャストが発表され、大きな注目を集めている。
【写真あり】阿部亮平が登場へ！ 甲冑姿のビジュアルを公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
新たに出演が発表されたのは、俳優の阿部亮平。三好三人衆の一人・石成友通を演じる。阿部の大河ドラマ出演は2年連続となり、戦国時代を舞台にした作品への参加は今回が初。出演オファーを受けた際について阿部は「2年連続で大河ドラマに出演することになり、とても驚いた」と振り返り、「今回は初めて挑む戦国時代の作品ということで、どんな役を演じられるのかとても期待が膨らんだ」とコメントした。
あわせて公開された扮装カットでは、甲冑姿に身を包んだ阿部のビジュアルも披露。SNS上では「安定の阿部亮平さん来た」「甲冑姿も素敵」「登場が楽しみ」など、放送前から期待の声が寄せられている。戦国の世を舞台に描かれる豊臣兄弟の物語の中で、阿部演じる石成友通がどのような存在感を見せるのか注目が集まりそうだ。
【写真あり】阿部亮平が登場へ！ 甲冑姿のビジュアルを公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
あわせて公開された扮装カットでは、甲冑姿に身を包んだ阿部のビジュアルも披露。SNS上では「安定の阿部亮平さん来た」「甲冑姿も素敵」「登場が楽しみ」など、放送前から期待の声が寄せられている。戦国の世を舞台に描かれる豊臣兄弟の物語の中で、阿部演じる石成友通がどのような存在感を見せるのか注目が集まりそうだ。