窪塚洋介×亀梨和也W主演『外道の歌 SEASON2』あの・鈴木紗理奈・武井壮・池内博之ら参戦【人物相関図】
動画配信サービス「DMM TV」で独占配信中のクライム・サスペンスドラマの続編『外道の歌 SEASON2』が、4月9日より配信開始となる。初回は第1話・第2話が同時配信され、その後は毎週1話ずつ最新話が公開される。
【相関図】強烈なキャラクターが勢ぞろい
本作は、窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務める復讐劇。表向きは古書店を営む男たちが、法の裁きを逃れた悪人に私的制裁を下す“復讐屋”として暗躍する姿を描く。2024年12月に配信されたシーズン1は衝撃的な展開と緊迫感あふれるアクションで注目を集めた。
このたび解禁された最新予告編は、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）の「1秒でも長く苦しんで、1秒でも早く死ね」という冷酷な一言から幕を開ける。島田虎信ことトラ（亀梨）とともに、再び悪人に制裁を下していく二人の姿が映し出され、今シーズンも容赦ない復讐劇が繰り広げられることを予感させる。
さらに、復讐支援団体“朝食会”の不穏な動きが描かれる。鈴木紗理奈が演じるメンバー・佐藤が長机を囲んで会議を行う場面や、東京支部の榎加世子（馬場ふみか）が「保留にしてきた罪人を捕らえないといけない」と語るシーンなど、巨大組織の思惑がカモトラの行動とどのように交錯していくのかも見どころとなる。
シーズン2では、物語の構図を揺るがす新キャラクターたちが参戦する。左右で色の異なる瞳を持つ“ヘテロクロミア”の近野智夏役にアーティスト・タレントのあの。メイドカフェで働きながら「こう見えて、ちぃたんリケジョなんです！」と鶴巻裕（溝端淳平）に無邪気に笑う姿の裏に潜む狂気が、不穏な空気を漂わせる。
また、常軌を逸した美意識を持つ危険人物“人体破壊マニア”藤原役で武井壮が出演。予告編では、人気のない場所で警察官の腕をへし折るなど圧倒的な力を見せつけるほか、“ある一片”を手に取り「美しい」と呟く衝撃的なシーンも収められている。
さらに、池内博之がカモの幼なじみ・桜内淳役として登場。突然古書店を訪れ「久しぶり！たけちゃん」と親しげに声をかけ、トラが思わず「たけちゃん？」と聞き返する場面は、カモの知られざる過去を匂わせる重要なシーンとなっている。
加えて、物語最大の謎として浮かび上がるのが“同一人格者”國松の存在。「これは戦争だよ」と不敵に笑うその人物を誰が演じているのかは未だ明かされておらず、物語の鍵を握る存在として注目が集まる。
SEASON1で復讐を果たすことができなかった園田夢二（森崎ウィン）も登場し、奈々子（南沙良）が「私にはこの2人が必要なんす」と緊迫の状況でカッターを向ける場面も映し出される。「お前の家族殺した犯人は絶対にぶっ殺したる」と話すトラの言葉からも、カモトラコンビの覚悟が伝わってくる。
本作の主題歌には、前作に続きクリープハイプの「生レバ」が起用されることも決定。作品世界と強く結びついた楽曲が、復讐劇の緊張感と狂気をさらに際立たせている。
【相関図】強烈なキャラクターが勢ぞろい
本作は、窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務める復讐劇。表向きは古書店を営む男たちが、法の裁きを逃れた悪人に私的制裁を下す“復讐屋”として暗躍する姿を描く。2024年12月に配信されたシーズン1は衝撃的な展開と緊迫感あふれるアクションで注目を集めた。
さらに、復讐支援団体“朝食会”の不穏な動きが描かれる。鈴木紗理奈が演じるメンバー・佐藤が長机を囲んで会議を行う場面や、東京支部の榎加世子（馬場ふみか）が「保留にしてきた罪人を捕らえないといけない」と語るシーンなど、巨大組織の思惑がカモトラの行動とどのように交錯していくのかも見どころとなる。
シーズン2では、物語の構図を揺るがす新キャラクターたちが参戦する。左右で色の異なる瞳を持つ“ヘテロクロミア”の近野智夏役にアーティスト・タレントのあの。メイドカフェで働きながら「こう見えて、ちぃたんリケジョなんです！」と鶴巻裕（溝端淳平）に無邪気に笑う姿の裏に潜む狂気が、不穏な空気を漂わせる。
また、常軌を逸した美意識を持つ危険人物“人体破壊マニア”藤原役で武井壮が出演。予告編では、人気のない場所で警察官の腕をへし折るなど圧倒的な力を見せつけるほか、“ある一片”を手に取り「美しい」と呟く衝撃的なシーンも収められている。
さらに、池内博之がカモの幼なじみ・桜内淳役として登場。突然古書店を訪れ「久しぶり！たけちゃん」と親しげに声をかけ、トラが思わず「たけちゃん？」と聞き返する場面は、カモの知られざる過去を匂わせる重要なシーンとなっている。
加えて、物語最大の謎として浮かび上がるのが“同一人格者”國松の存在。「これは戦争だよ」と不敵に笑うその人物を誰が演じているのかは未だ明かされておらず、物語の鍵を握る存在として注目が集まる。
SEASON1で復讐を果たすことができなかった園田夢二（森崎ウィン）も登場し、奈々子（南沙良）が「私にはこの2人が必要なんす」と緊迫の状況でカッターを向ける場面も映し出される。「お前の家族殺した犯人は絶対にぶっ殺したる」と話すトラの言葉からも、カモトラコンビの覚悟が伝わってくる。
本作の主題歌には、前作に続きクリープハイプの「生レバ」が起用されることも決定。作品世界と強く結びついた楽曲が、復讐劇の緊張感と狂気をさらに際立たせている。