定年が近づくにつれ、だんだんと老後のお金について考える機会も増えるでしょう。そのようなとき、「リスクを負いたくない」「下手な商品には手を出さない」と心に決めていても、さまざまな理由で大切な資産の一部を失ってしまうことがあるため注意が必要です。今回は60歳男性の事例をみていきましょう。※個人の特定を避けるため、事例は一部脚色して記事化しています。

エリート会社員が“しつこい営業マン”に足を止めたワケ

今回紹介する薬丸さん（仮名・60歳）は、東京都にある有名私立大学付属高校出身。系列大を卒業したあとはかれこれ40年、MRとして第一線で活躍してきた人物で、ピーク時の年収は約2,000万円でした。

傍から見れば「順風満帆な人生」を歩んできたように見えますが、薬丸さんは赤坂のマンションで1人、頭を抱えた苦い経験があります――。

薬丸さんの勤務先に1人の青年が訪ねてきたのは、2024年9月のことです。

アポイントもなしに会社の受付に立ち寄り、飛び込みで営業活動を行う会社は少なくありません。何度断っても諦めない姿勢は時代錯誤ともいえるほどしつこいものでした。しかし、一度足を止めて話を聞くと、今度は長い巻物のような礼状が送られてきます。

その日、薬丸さんは取引先に向かうためオフィスを出たところで、青年に声をかけられました。

「私、A社のキタノと申します！ 数分だけお時間よろしいですか？ 薬丸さまの定年後の資産についてお話したいのですが」

見るからに若そうな青年が、私になんの話をするというのだろう……。そう思った薬丸さんは「結構です」とだけ返して車に乗り込みましたが、キタノと名乗る人物は次の日も、その次の日も同じ時間に現れ、声をかけてきます。はじめのうちは目を合わせることもなく車に乗り込んでいましたが、5日目、キタノさんの“あるひと言”に、思わず足を止めました。

「薬丸さん！ 僕、薬丸さんと同じ高校の野球部出身なんです！」

“野球部の後輩”の巧みな勧誘

「X高校？」

思わず聞き返すと、キタノさんは水を得たように声を弾ませました。

「はい！ 〇〇年卒業の▲▲期生です！」

薬丸さんは母校への愛が強く、社会人になってからも甲子園の応援を欠かしません。現地に行けない年も必ずテレビの前に張りつき、母校の試合を見守ってきたそうです。

「少しでいいなら、話を聞こうじゃないか」

キタノさんに対する警戒感が薄れた薬丸さんは、その場で翌日話を聞く約束を交わします。

キタノさんが満を持して勧めてきた“あるもの”

そして翌日、空いていた応接室に彼を招き、扱っている金融商品の話を聞くことに。するとキタノさんは、「インド株」を勧めてきました。

キタノ「2024年5月に、アメリカ大手格付け会社のグローバル・レーティングスはインドのソブリン債に対する格付け見通しを『安定的』から『ポジティブ』に引き上げたんです。今後、GDPは6％から8％の成長を期待されていますし、ユニバースと呼ばれる機関投資家の投資制限対象からも外れてくる見通しです」

インド株の期待値が高まっているのは事実です。インドはBRICSの構成国からグローバルサウスの代表国へと存在感を増しており、また2036年の夏季五輪の有力な開催国候補となっています。

（年齢のわりにはよく勉強している。暗記しているだけの可能性もあるが、俺自身が突っ込んだ質問をできるだけの知識を持ち合わせていない……）

わからないなら、信じることも判断のひとつだと、薬丸さんは、資産のうち500万円を投じ、インド株の投資信託を購入することにしました。

悔やんでいます…“母校愛”が招いた悲劇

それからしばらくは、堅調な推移をみせていたインド株。しかし2025年、その流れに変化が生じます。

相場の高いボラティリティの割を食い、薬丸さんが投資している投信のパフォーマンスが伸び悩みはじめたのです。そして2026年現在、評価額はマイナスです。

「言っていたことと違うじゃないか……」

頭を抱える薬丸さん。しかし、当のキタノさんはすでに会社を辞め、外資系生命保険会社に転職したとのことでした。悔しさが募っても、もう連絡を取ることは難しいでしょう。

理解していない投資はギャンブルと一緒

投資は自己責任であることは、薬丸さん自身もよくわかっています。キタノさんに責任を問うことはできませんが、複雑な思いが残るのも事実です。

「今回私は、キタノくんという人間にベットして負けました。野球部の後輩だからと手放しで信じた結果これですから……悔やんでいます」

今回紹介した薬丸さんのように、若い営業マンの未熟さを好意的に受け止める人もいるかもしれません。ただし、決して小さくないお金を預けるのですから、人だけで判断するのはやめましょう。自分が投資する資産について、リスクを含めてきちんと理解したうえで、慎重に見極めることが大切です。

工藤 崇

FP事務所MYS代表

FP（ファイナンシャル・プランナー）