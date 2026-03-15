株式会社赤ちゃん本舗（大阪市中央区）の調査・研究機関『赤ちゃんのいる暮らし研究所』は、このほど「お子さまとのおふろ」に関する実態調査の結果を発表しました。同調査によると、約3人に1人が「子どもとのおふろに困りごとがある」と回答したことがわかりました。では、生後1カ月での困りごとにはどのようなことがあるのでしょうか。



【調査結果を見る】生後1カ月での困りごとTOP3

調査は、0歳以上の子どもがいるアカチャンホンポのアプリ会員1287人を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。



調査の結果、約3人に1人が「子どもとのおふろに困りごとがある」（やや不満や困りごとがある29％、とても不満や困りごとがある3％）と回答しました。



なかでも「生後1カ月での困りごと」としては、「洗い方や待たせ方のよい方法がわからない」（28％）、「滑りやすいなど安全面の不安」（27％）、「目・耳などに泡や水が入るのが心配」（23％）がTOP3となりました。



一般的に、生まれてからおよそ1カ月間（個人差あり）は、ベビーバスを使った「沐浴（もくよく）」で赤ちゃんを清潔に保つのが基本とされています。



しかし、本調査の結果では、生後1カ月健診で医師から「大人と同じ浴槽に入れていい」と言われてからも、多くのご家庭でしばらくベビーバスの使用を続けていることがわかりました。



まだ首がすわっていない赤ちゃんをどう洗い、親が体を洗う間にどこで安全に待たせればいいのかなど、育児情報が溢れているように見える今も、具体的な情報が不足していることが浮き彫りになりました。



また、「親1人体制での入浴が大変」と答えた割合を子どもの年齢別に見ると、「生後6カ月〜11カ月」（57％）、「1歳〜1歳5カ月」（49％）、「生後0カ月〜5カ月」（44％）が上位に挙がりました。



さらに、「入浴後に自分のケアができない」と答えた割合では、「1歳6カ月〜1歳11カ月」「2歳台」（いずれも43％）、「1歳〜1歳5カ月」（40％）が上位に挙がり、子どもと一緒に入浴する場合は、負担や課題が生じやすいことが明らかになりました。