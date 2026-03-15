＜よくあるが、危険＞誘ったら「行けたら行く」。なら来ないと思って別の予定を入れたら逆ギレされた！
ランチや飲み会に誘って「行けたら行く」と言われた場合、どのように対応していますか？ 考え方の違いからトラブルに見舞われたというママから、こんな投稿がありました。投稿者さんはSNSで知り合ったAさん（双子のママ）、Bさん（妊娠中）に数か月先の日程で「ランチかお茶しませんか」とお誘いしたそう。するとAさんは「参加する」、Bさんは「もし行けたら一瞬でも顔を出す」という曖昧な返事だったそうです。投稿者さんは、Bさんのこの返事を「行けたら行く」と捉えたのだとか。そしていざ前日になり、投稿者さんは詳細を決めようとしたようですが……。
『Aさんからキャンセルの連絡があったため、別の予定を入れ、その旨を3人のグループLINEで報告しました。するとBさんからは、「行けそうだったから行くつもりだった」と逆ギレ気味の返事が……。さらにAさんからも、「Bさんがまだ保留中なのに、勝手に別の予定を入れるのはおかしい。予定を入れる前に確認すべきでは」と返事がきました。ムカついたのでグループLINEを抜けて2人をブロックしました。これは私が悪いのでしょうか？』
この投稿に、ママたちからはさまざまな意見が寄せられました。
「行けたら行く」は9割欠席？
『ストレートに断れないときに使う言葉で、「9割行かない」だと思っている』
『「行けたら行く」って、本当に失礼な返事だと思う。けれど、別の予定を入れるなら確認は必要だったと思う』
『「行けたら行く」は「ほぼ行かない」だと思いますが、あくまでも人によります』
ママたちからは「行けたら行く」はほぼ不参加だと感じる、との声が少なくありませんでした。場合によっては、断るときの方便だというママも。しかしそれでも確定していないのなら、「他の予定を入れる前に、Bさんに確認すべきだったのでは」というコメントも目立ちました。
Bさんの「行けたら行く」は参加の意思があったのでは
『「行けたら行く」についてはその人がどういうタイプかによる。友人関係だったら「顔を出せるなら出したい！ 確約はできないけれど……」という参加の意志があったのだと思うよ』
『「一瞬でも顔を出す」なら、出席寄りの答えだと判断する。曖昧な返事は嫌いだけど、妊娠中は仕方ないしね』
『私は「行きたいけれど、体調次第」って捉えたよ』
Bさんは妊娠中であり、つわりなどを含め体調もその日、その時期によって変わっていくのではないでしょうか。予定を入れた数か月前はまだ予定の日の状況が読めていなかった可能性もあります。ただ、「Bさんも前日までにはどうするのか連絡すべきだったのでは？」という声もいくつも見られました。
全員お互い様だったのでは……どうすればトラブルを避けられた？
投稿者さんによると、Aさんのキャンセルも「前日まで場所や時間の連絡がないし、ランチかお茶かも決まっていない。今回の予定は流れたという認識でいい？」との連絡だったそうです。それについて投稿者さんは「自分から確認してくることもなく、身勝手」とイライラしたよう。またBさんの「一瞬でも顔を出す」という言葉にも疑問を感じたようで、「Aさんがこない場合、Bさんの一瞬のために予定を空けて待たなければならないの？」とも綴っていました。この一連のトラブルに対して、ママたちからはこんなコメントがありました。
『全員お互い様でしょ。幹事とか関係なく、何でグループ全員で「当日どうする？」と話さないの？』
『Aさん→ドタキャン理由がおかしい。詳細が決まっていなくて不安なら、自分から連絡すべき。Bさん→つわりなら当日朝までわからなくても納得できる。けれど「明日行けそうだと思っていたのに」と言えるくらいなら自分から連絡すべき。投稿者さん→以前から日程は決まっていたのに、内容を決めなかったのはなぜ？ 自分から連絡なきゃ』
『3人とも、なぜ気遣いと連絡を省いてしまったのでしょうか……。全員乗り気じゃなかったとしか思えないですね』
投稿者さんは、前日に予定を決めようと思っていたとのこと。それでもAさんから連絡があったときに「ドタキャンされた」と認識するのではなく、「今日決めようと思っていた」と伝えてみてもよかったのかもしれません。さらにグループLINEに連絡する際にも、「私なら別の予定を入れたと言わないで『Aさんも都合が悪くなって、私も体調が微妙だから今回はやめとくね！』って連絡するかな」とのコメントも。また今後「行けたら行く」という人には、「人数にはカウントしないでおくから、もしこれるときは連絡して」と伝えると角が立たないのではとのアドバイスもありました。
「行けたら行く」という言葉や約束についての考え方の違いが露呈した今回のトラブル。投稿者さんは今回の件について、「価値観の合わない2人とは切れてよかった」と感じているようです。一方、3人それぞれの少しの気遣いで避けられたトラブルだったのでは、と感じたママも少なくなかったのではないでしょうか。人との考え方の違いやコミュニケーションについて考えさせられる投稿でした。