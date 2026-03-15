レンジで作れる「スコップハンバーグ」のレシピを紹介！ 混ぜてチンで味付けまで完了する手軽さに「ほえーこれは楽だ」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『スコップハンバーグを作るきりたん。』というahiru-chanさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

本シリーズ的にハンバーグレシピにはまだまだ可能性を感じているので、更なる簡単さを求めていずれまた再挑戦してみたいと思います。 ※きりたんのレンジでチン！ は、特記がない限り全て６００ワットです。

以前、簡単な煮込みハンバーグを作った投稿者のahiru-chanさん。こちらは玉ネギ等なしの肉100％のスパイスを効かせたレシピのものでした。

今回、もっと手軽なレシピを求めてたどり着いたのは「スコップハンバーグ」。肉だねに直接味付けをしていくとのこと。スコップタイプはコロッケやケーキでは聞きますが、ハンバーグでは珍しいですね。

まずは玉ネギをみじん切りにしました。

次に耐熱皿へひき肉と玉ネギと調味料を入れて混ぜ合わせます。

あとはふんわりとラップをかけてレンジで7分間加熱したらOK。

熱いうちにチーズを乗せ、お好みでパセリを散らしたら「スコップハンバーグ」の完成です！

ほとんどひき肉を練っていないので、ハンバーグとミートソースの中間のような柔らかめに仕上がるというスコップハンバーグ。こってり目の味なので、チーズの代わりに目玉焼きや温泉卵も合いそうな味わいだとか。食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。

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