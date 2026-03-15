＜速報＞菅楓華がツアー2勝目へバーディ発進 女王・佐久間朱莉は5差追走
＜台湾ホンハイレディース 最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の最終ラウンドが進行している。ツアー2勝目を狙う20歳・菅楓華が日本時間午前10時39分に1番パー5からティオフ。バーディで滑り出し、トータル3アンダー・単独首位に立っている。
〈連続写真〉軸ブレ&上下動なし！ 菅楓華の美スイング
4打差2位タイに金澤志奈とチェン・ミンロウ（台湾）。開幕2連勝がかかる女王・佐久間朱莉はパー発進で、古江彩佳と並ぶトータル2オーバー・4位につけている。プロ2年目の入谷響、吉田鈴らはトータル4オーバー・6位タイ。ツアー復帰2戦目の小祝さくらはトータル9オーバー・20位タイで前半をプレーしている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）。優勝者には36万ドル（約5677万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 最終ラウンドのリーダーボード
菅楓華 プロフィール＆成績
〈写真〉女王・佐久間朱莉 スイングのポイントは左ツマ先
【写真】あまりにも優雅！ 金澤志奈の肩出しドレス
松山英樹は？ 米男子高額大会のリーダーボード
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