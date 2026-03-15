肩甲骨が本来の位置に戻れば全身の不調が改善される理由とは？【肩甲骨はがし】

肩甲骨が本来の位置に戻れば全身の不調が改善される理由

肩甲骨の不調は全身に影響する

ここまで紹介してきたように、肩甲骨と周囲の筋肉は、緊密に連動するいわば一心同体の関係。好調も不調もすぐに連鎖します。つまり、肩甲骨を正しい位置へ戻してこわばりを解消してあげれば、関連する筋肉にも好影響を与えることになるのです。

また、影響は首や肩だけに限らず、腰にも及びます。これは肩甲骨と腰を支える骨盤が連動しているためです。一例を挙げれば、背中が丸くなって肩甲骨が外転や下方回旋していると、腰の骨も丸くなって骨盤が後ろに傾いてしまいます。このように、肩甲骨のトラブルは骨盤に伝わりやすく、それが腰痛をはじめとする腰の不快な症状となって現れてしまうのです。

その逆もしかりで、骨盤の不調は肩甲骨に影響を与えるため、骨盤を整えることが肩甲骨の不調の改善にも繋がります。仮にイスに座ったとき、傾きがちな骨盤を意識して立ててみてください。連動して肩甲骨の位置が整い、上半身がすっと伸びるはずです。

様々な不調を抱えないためにも、肩甲骨や連動する骨盤のケアを怠らないようにしましょう。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理