【5分で予習】ドネアvs増田陸。どっちが勝つ？世紀の一戦を楽しむための3つのポイント
レジェンド・ドネア vs “神の左”増田陸、勝敗の行方は？
この一戦の最大のテーマは、43歳の生ける伝説ノニト・ドネアと、26歳の日本のホープ増田陸による「世代交代」だ。
5階級制覇という輝かしい実績を持つドネアだが、前戦からの再起となり、年齢的な衰えを指摘する声もある。
しかし、彼は「再び最強になる」と完全復活を宣言しており、その経験とリングIQは計り知れない。
対する増田陸は、10戦9勝8KOという驚異的なKO率を誇るハードパンチャーだ。
ここでレジェンドを喰らうことができれば、一気に世界への扉が開かれる。増田陸、KO必至の注目カード！3つの試合展開シナリオ
試合展開は3つのシナリオが考えられる。
1つ目は、ドネアが経験を活かし、増田の猛攻を凌いでカウンターの左フックでKOするシナリオ。
2つ目は、増田が序盤からプレッシャーをかけ続け、スタミナで上回り後半にTKOまたは判定で勝利するシナリオ。
そして3つ目は、互いに決定打を許さず、一進一退の攻防の末に僅差の判定決着となるシナリオだ。
どちらが勝つにせよ、ボクシング史に残る激闘となることは間違いないだろう。