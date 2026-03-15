【5分で予習】ドネアvs増田陸。どっちが勝つ？世紀の一戦を楽しむための3つのポイント

レジェンド・ドネア vs “神の左”増田陸、勝敗の行方は？

この一戦の最大のテーマは、43歳の生ける伝説ノニト・ドネアと、26歳の日本のホープ増田陸による「世代交代」だ。

5階級制覇という輝かしい実績を持つドネアだが、前戦からの再起となり、年齢的な衰えを指摘する声もある。

しかし、彼は「再び最強になる」と完全復活を宣言しており、その経験とリングIQは計り知れない。

対する増田陸は、10戦9勝8KOという驚異的なKO率を誇るハードパンチャーだ。

ここでレジェンドを喰らうことができれば、一気に世界への扉が開かれる。

増田陸、KO必至の注目カード！3つの試合展開シナリオ

試合展開は3つのシナリオが考えられる。

1つ目は、ドネアが経験を活かし、増田の猛攻を凌いでカウンターの左フックでKOするシナリオ。

2つ目は、増田が序盤からプレッシャーをかけ続け、スタミナで上回り後半にTKOまたは判定で勝利するシナリオ。

そして3つ目は、互いに決定打を許さず、一進一退の攻防の末に僅差の判定決着となるシナリオだ。

どちらが勝つにせよ、ボクシング史に残る激闘となることは間違いないだろう。