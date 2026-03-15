超長寿社会を最後まで健（すこ）やかに生き抜くには、何よりもまず「最重要臓器」の健康が大前提となる。その停止は死を意味し、24時間動き続けている働き者の心臓。斯界の権威が、万人に役立ち、そして高齢者でも取り組みやすい「心臓リハビリメソッド」を解説する。【上月正博/東北大学名誉教授】

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【写真を見る】「最重要臓器」に効く食材とは？

心筋梗塞、それはすなわち死を意味する――。かつて心臓病は「即死」のイメージが強く、非常に恐れられていたと思います。

しかし現在は、医療技術や救急体制が進歩したことにより、心筋梗塞になっても発症後6時間以内に適切な治療を受けられれば約90％の人が助かる時代を迎えています。

上月正博氏

心臓を患ってもすぐに死ぬわけではない。確かにそういえる面があり、心臓病に対する恐怖心が薄れてきているのかもしれません。とはいえ、中長期的に見れば心臓を病むことは寿命を削る大きな要因です。心臓が止まれば死んでしまう。他の臓器にも増して、心臓が最も重要な臓器であることには変わりがないのです。

事実、30年近くにもわたって、がんに次ぎ、心疾患（高血圧性を除く）が日本人の死因の2位の座を占め続けています。その割合は約15％。実に6人に1人近くが心疾患で亡くなっている。そこでぜひ、多くの人に「心臓リハビリメソッド」について知っていただきたいのです。

〈こう訴えかけるのは、東北大学名誉教授で、山形県立保健医療大学理事長兼学長の上月（こうづき）正博医師だ。

東北大学病院に設けられた全国初の「内部障害リハビリテーション科」で研鑽を積んだ上月氏は、心臓リハビリメソッドの開発に携わる。

このメソッドの画期的な点は、心臓病の人でもこれを続けると、運動をしていない健康体の人よりも長生きできるという報告があるほど、高い効果が期待できること。さらに、心臓を患っているわけではない人にも絶大な「心臓病予防」の効果があることが、エビデンスを基に証明されている。すなわち、心臓リハビリメソッドを実践することによって、万人の「心臓の寿命＝その人の寿命そのもの」の延伸につながるというわけだ。人生100年時代に「知らないと損をする」健康法といえよう。

内科とリハビリ、双方の専門医の資格を持つ医師は国内に数十人程度しかいないという。その数少ない医師の一人である上月氏が続ける。〉

健康な人にも効くメカニズム

リハビリというと“病人のための回復メニュー”を想像する人が多いかもしれません。にもかかわらず、心臓リハビリメソッドに関しては、健康な人が実践しても効果があることが科学的に証明されています。果たしてどういうことなのか。

テスト勉強をイメージしてください。赤点を取ってしまったら復習が欠かせませんよね。他方、テスト前にしっかりと予習をしていれば、赤点を取る可能性はかなり低くできたはずです。

この「赤点」が心臓病であり、「復習」と「予習」がリハビリに当たります。赤点（心臓病罹患）を取ってから復習（リハビリ）するのではなく、赤点を取らないように予習（リハビリ）をしておく。これが、心臓リハビリメソッドが健康な人にも効くメカニズムだと理解してもらえればと思います。

ですから、これから紹介する「リハビリ」とは、“回復メニュー”であると同時に、心臓病を“予防する”ためのトレーニングや生活習慣の見直しを意味すると捉えてください。

頑張り過ぎは禁物

心臓病予防に役立つといっても、結局は「トレーニング」なので、辛くて続けられないのではないか……。そんな悲観的な気持ちになる人もいることでしょう。しかし、心臓のリハビリに関して、それは杞憂となるはずです。なぜなら、心臓リハビリにおけるトレーニングの最大の特徴は、「高齢者であっても取り組むことが可能な程度の負荷」にあるからです。

他の内臓と違い、筋肉の塊である心臓は何歳からでも鍛えられます。当然、鍛えるには「ある程度の負荷」が必要になります。

1970年代まで、心臓病患者はとにかく安静にすることが第一と考えられていました。しかしその後、安静にしていると全身の筋肉量が落ちるなどして結局は回復が遅れるため、体を動かし、まさにリハビリに取り組むことが心臓病においても重要であることが明らかになりました。例えば、1999年にドイツで発表された論文では、慢性心不全の患者を「運動を行わない群」と「週に2〜3度運動を行う群」に分けた結果、後者の3年後の生存率は前者の2倍以上であると報告されています。

このように、安静第一ではなく、むしろ安静にしていることが寿命を縮めるという考え方が現在は主流になっています。

他方、負荷をかけ過ぎると心臓への過度な負担となることは容易に想像がつくと思います。つまり、心臓のリハビリは、安静第一でも負荷をかけ過ぎるのでもなく、「ある程度の負荷」＝「高齢者であっても取り組むことが可能な程度の負荷」＝「軽く息が切れる程度の負荷」でなければならない。言ってみれば、ハードなトレーニングや頑張り過ぎ（過負荷）は禁物なのです。どうですか？ 取り組むモチベーションが湧いてきたのではないでしょうか。

一番の基本は……

こうした考えを踏まえた上で、心臓リハビリとして有効な「三つの運動」を具体的に紹介します。

まずは有酸素運動であるウォーキング。普段の生活に加えて1日30分程度、約3000歩の歩行を心がけてください。

次に筋トレとしてのスクワット。お尻が床に着くほど深くではなく、椅子に座る時くらいの高さまで下げ、1セット5〜10回を、できれば朝昼晩取り組んでください。

最後にバランス感覚と骨強度を保つための片足立ち。椅子の背もたれを手でつかむなどして転ばないように気を付けながら、片足立ちを1分間、両足それぞれで行う。これも朝昼晩やってください。

何といっても一番の基本はウォーキングなのですが、一方で多くの人がその効果に驚くのではないかと思うのが片足立ちです。日本整形外科学会によれば、わずか1分間の片足立ちで、53分間ウォーキングしたのと同じ骨への負荷が得られます。

私自身、“自動的”に片足立ちになる日々を過ごすようにしています。電話で話す時は片足立ちで――そう決めているのです。連絡案件を片付けられる上に心臓リハビリにもなる。まさに一石二鳥です。他の二つの運動に関しても同じで、エレベーターやエスカレーターを使うのを控えて階段を使うようにしたり、テレビを見ながらスクワットしたりするといった具合に、日常生活の中に取り入れると継続しやすいでしょう。

さらに言えば、心臓のリハビリにおいて、「運動」だけにこだわる必要もありません。

「身体活動」という考え方

近年、「身体活動（フィジカルアクティビティー）」という考え方が広まり、単に運動するだけではなく、日常生活でのさまざまな動きも加えた総合的な「身体活動量」が重視されるようになっています。体への「負荷」という視点から見れば、運動であろうが家事動作であろうが同じであるというわけです。ちなみに私自身、両手にゴミ袋を持っての朝のゴミ出しを、心臓リハビリの一つとして捉え実践しています。

ですので、ダラダラと掃除機をかけるのではなく汗ばむくらいにテキパキとやる、つま先立ちしながら洗濯物を干す、といったようにちょっとした負荷を加えることで、あえて「運動」をしなくても、「家事」をこなすこと自体がリハビリになり得るのです。

実際、掃除機を15〜20分かける、あるいは買い物で20分歩き回るといった家事動作には、10分間の軽いジョギングと同じ効果があります。

なお、体を動かしたり、ゴミ出しをしたりするために、着るものに気を使ってジャージなどに着替えるのは実は考えものです。というのも、「これをやろう、やりたい」という思いや衝動は20秒で消えてしまうそうです。従って、ゆっくりと着替えている間に「ゴミ出しなんて面倒くさい」となりかねません。私も、冬は防寒の作業着を上に羽織るだけで、ゴミ出しをしています。

また、運動関連の話で付言しておくと、高齢者が好むゲートボールは、心臓リハビリの観点からは必ずしも勧められません。もちろん、ゲートボールで体を動かすことは何ら問題ありません。一方で、勝ち負けに執着し過ぎると、メンタルストレスが増えて不整脈などを誘発しやすく、心臓にとっては負担となりかねないのです。

「ゴルフ場で心筋梗塞が一番多く起きるのはどこか？」

答えは、ドライバーを振るために思いっきり力を入れて踏ん張るティーグラウンド――ではなく、勝負がかかるパットを打つグリーン上です。やはり、心臓のことを考えると過度なメンタルストレスは避けたほうがいいでしょう。

心臓リハビリでは、ある程度の負荷で「鍛える」ことだけでなく、心臓を「いたわる」ことも大切です。そのためには食事が重要になります。心臓病予防の観点から、毎日摂取したい「トップ5フード」は以下の通りです。

温度に注意

（1） ネバネバ食品

オクラ、モロヘイヤ、納豆、なめこなど。特にネバネバ野菜は食後の血糖値の上昇を抑え、摂取してから空腹を感じるまでの時間が長いため、肥満防止が期待できます。

（2） 青魚

豊富に含まれるEPA（エイコサペンタエン酸）やDHA（ドコサヘキサエン酸）が動脈硬化などを予防してくれます。

（3） 豚肉赤身

多く含まれるビタミンB1には血糖値の上昇を抑える効果があります。

（4） ナッツ類

塩分の排出を促し、血圧を下げる効果のあるカリウムなどのミネラルが豊富です。

（5） お酢と緑茶

お酢の酢酸、緑茶のカテキンは、糖質をブドウ糖に分解する酵素の働きを弱め、血糖値の上昇を抑える効果があります。

また、「食事の仕方」で気を付けるべきは、第一に、ゆっくり30分くらいかけて食べる（食後高血糖を防ぐ）。第二に、三角食べにこだわらず、野菜を最初に食べるベジファーストを実践する（食物繊維を先に摂取することによって、同様に食後高血糖の抑制が期待できる）。以上の2点です。

心臓をいたわり、ケアするには「温度」にも注意が必要です。暖かいところから寒い場所に移動すると、血管が収縮するため血圧が急上昇し、心筋梗塞などにつながりやすいからです。そう聞くと、「入浴する際のヒートショックに気を付けなければならないのだな」と思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、脱衣所やお風呂場だけでなく、「家全体の室温」に気を配る必要があるのです。

WHO（世界保健機関）は2018年のガイドラインで、冬の室温を18度以上に保つことを強く推奨しています。さらに高齢者や子どもにはもう少し高めが望ましいとされています。寒さ（低室温）そのものが、心血管疾患や呼吸器疾患を誘発する健康阻害要因だからです。従って、寝る時も含めて24時間、18度以上の室温を保つことを心がけてください。極端に言えば、冬であろうと夏であろうと、家の中では同じ服装（薄着）で過ごせることが理想です。

魔の時間帯

私が暮らす東北地方では、冬に暖房をつけずに寝てしまうと朝方には室内であっても気温が0度近くになることがあり、この状況は心臓に大きな負担となります。また、自律神経が副交感神経優位（リラックス状態）から交感神経優位（興奮状態）に切り替わる明け方は、不整脈や血圧の上昇が起きやすく、心筋梗塞になることが最も多い時間帯です。この魔の時間帯に寒さは天敵です。光熱費がかさむとはいえ、命に関わる問題です。まだまだ寒い時期が続きますので、室温には十分に注意してください。

残念ながら、欧米に比べると日本は心臓リハビリの認知・普及の面で遅れているのが実情です。鍛えつつ、同時にいたわる。ぜひ、ここまで紹介してきた心臓リハビリメソッドを試してください。最も重要な臓器である心臓の寿命の延伸、とどのつまり「長生き」にきっと役立つはずです。

上月正博（こうづきまさひろ）

東北大学名誉教授。1956年生まれ。東北大学医学部卒業。医学博士。日本心臓リハビリテーション学会名誉会員。専門は心臓や腎臓などの内部障害のリハビリテーション。東北大学大学院内部障害学分野教授、東北大学病院リハビリテーション部長などを歴任。『弱った心臓を元気にする方法』などの著書がある。

「週刊新潮」2026年3月12日号 掲載