俳優の前田敦子（34）が、7歳の長男とともに東京ディズニーリゾートを楽しむ様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】前田敦子、親子でディズニーを楽しむ様子（動画あり）

2018年7月、俳優の勝地涼（39）と結婚し、翌年、第1子となる長男の誕生を報告していた前田。しかし2021年4月に離婚したことを発表していた。

Instagramでは、これまで長男との日常を発信していて、2026年2月11日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた様子とともに、息子本人の希望だという親子ショットを披露。「息子くんに撮ってもらってる あっちゃんかわいい」「息子さん、大きくなったね」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

ディズニーを楽しむ7歳長男との親子ショットに反響

2026年3月13日の更新では、「ずっと楽しみにしていた場所」と、東京ディズニーシーのファンタジースプリングスホテルを訪れたことを報告。ミッキーマウスとハグをする長男や、長男と一緒に花火を楽しむ様子を公開している。

この投稿にファンからは、「息子くんの声可愛い」「笑顔がステキ」「ミッキーと手繋いでる可愛い」「息子さんうれしそう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）