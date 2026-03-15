人気芸人がかつて沖縄の国際通りで巻き起こしたという衝撃の「モテ伝説」が同期の口から暴露され、スタジオが衝撃を受けるシーンがあった。

【映像】驚異的にモテる芸人

2026年3月12日放送の『見取り図じゃん』は、見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、ランジャタイ（伊藤幸司、国崎和也）、ジャングルポケット（太田博久、おたけ）が集まる「デビュー20年目同期集結SP」。リリーが「（おたけが）急に電話して。10人ぐらい女の子きたの覚えてる」と昔の遊びっぷりを明かすと、話題はおたけの驚異的なモテっぷりへ移行した。

相方の太田は「本当にモテるのよ」とおたけのモテっぷりを告白、そして沖縄で見たある驚きの光景を語り出した。太田が後輩と飲んでいたところ、国際通りで取っ組み合いの喧嘩をしている女性二人を発見したという。「そしたら、その間でなんかニヤニヤしながら、おたけがずっと止めももしないで見てんの。で、女の子の会話を聞いたら『私が今日おたけとするんだよ！』『ふざけんな、私がおたけとするだよ！』って」と、どっちがおたけと一夜を共にするか奪い合って喧嘩をしていたのだという。

太田曰く、泥沼の喧嘩の結末はさらに衝撃的だったようで、「最後におたけが、女の子二人の肩ポンと叩いて、『もう、一緒にしよう』って」と提案したといい、この振る舞いに、スタジオは「カッコええ！！」「芸能人やな」と爆笑していた。