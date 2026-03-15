WBC公式Xは3月15日（日本時間）、準々決勝の日本対ベネズエラ戦で大谷翔平が初回に放った同点ホームランの動画を投稿した。1回表にベネズエラのアクーニャJr.に先制の先頭打者弾を許した直後、日本のリードオフマンが即座にやり返した衝撃的なシーンは、瞬く間に野球ファンの間で拡散されている。

【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔 ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」

大谷は1回裏の第1打席、カウント2-1からの球を完璧に捉え、右中間スタンドへと運んだ。打った瞬間にそれと分かる確信のアーチ。注目を集めたのはその後の大谷の振る舞いだ。ホームランを放った直後、大谷は日本のベンチに向けて両手を低く下げ「落ち着いて」と促すようなジェスチャーを見せた。さらに、ダイヤモンドを回る際には今大会のチームパフォーマンスである「お茶立てポーズ」を披露し、冷静さと野球を楽しむ姿勢を同時に見せつける形となった。

ベネズエラ戦に臨む大谷＝マイアミ（共同）

この投稿に対し、Xでは大谷への賞賛と驚きの声が殺到。「速攻で先頭打者ホームランで同点。どこまでもスーパースターすぎる」「先頭バッターHRのやり合い！！！さすが我らが大谷翔平！！！」といった驚きの声が上がった。また、ベンチへの仕草についても「HR打って『落ち着け落ち着け』。野球史上No.1の説得力」「打たれたら打ち返し。やっぱり凄いわ」といった反響が集まっている。圧倒的なスター性を見せつける姿には「野球の神」「オオタニサン、憧れるなという方が無理ある」という声が上がるなど、改めてその存在感を示した。