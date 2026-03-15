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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

日々忙しくて、運動する時間がなかなか取れない。そう感じている方は多いのではないでしょうか。「無限階段PRO」は、自宅でのたった10分で効率よく身体を動かせるステッパーです。

短時間でもしっかり運動できる仕組みと、日常に溶け込む設計が特長。なぜ短時間でも手応えのある運動ができるのか、そのポイントを紹介していきます。

短時間でも手応えがある理由

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「無限階段PRO」が短い時間で効率よく身体を動かせるのには、大きく2つの理由があります。1つは、トレーニングの「密度」を細かく調整できる機能。もう1つは、運動を始めるまでのハードルを下げる設計です。

たとえば、朝の出勤前に10分だけステップを踏む。あるいは、夕食後にテレビを観ながら軽めの負荷で……。この2つが組み合わさることで、忙しい日でもスキマ時間に運動を取り入れやすくなっています。

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16×3で最大48通りの負荷設定。その日の気分に合わせられる

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この製品の核になっているのが、16段階の負荷調整と3段階の傾斜調整です。組み合わせると、最大48通りの運動強度を設定できます。

平坦な道をゆったり歩くような軽い負荷から、坂道を上るようなしっかりめの負荷まで。その日の体調や気分に合わせて、自分にちょうどいい強度を選べるのがポイントです。在宅ワークの休憩時間に軽めの設定で5分だけ動く。休日は少し負荷を上げて、しっかりめに10分……といった具合。短い時間でも下半身の筋肉にアプローチでき、有酸素運動と筋力トレーニングを兼ねた運動も可能です。

膝への負担に配慮した設計と、充実の付属機能

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着地時の衝撃を分散させる構造を採用し、膝への負担に配慮した設計になっているのもポイント。運動に慣れていない方や、関節が気になる方でも取り入れやすいのはうれしいです。

また、運動中の使い勝手にもこだわりが見えます。7in1スマートタイマーで運動時間や消費カロリーなどをひと目で確認できるほか、ボトルホルダーやタブレットスタンドも付属。お気に入りの動画を観ながら、水分補給もしつつ運動できるので、「ながら運動」がしやすいです。

深夜でも使える静音設計と、省スペースな折りたたみ構造

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どんなに機能がよくても、使うまでの手間が多いと続きにくいですよね。「無限階段PRO」は、マグネティックホイール構造による約40〜50dBの静音設計。

これは、図書館程度の静かさとされています（※使用環境や床材により体感音は異なります）。家族が寝ている隣の部屋でも気を遣わずに運動できるので、「夜しか時間が取れない」という方にも向いているんじゃないでしょうか。

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さらに、使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。リビングに出しっぱなしにしなくていいので、部屋をすっきり保ちたい方にもうれしい設計です。思い立ったときにサッと出して、サッとしまえる。この手軽さが、続けるうえで地味に大きいなと感じます。

ジムへの移動時間がゼロ。天気を気にする必要もなし。準備も片づけも数分で終わる……。運動するために必要だった時間を減らせることが、忙しい人にとっての大きなメリットです。

浮いた時間を仕事や趣味、家族との時間に回せると考えると、運動器具というよりは「時間の使い方を見直すきっかけ」になるかもしれません。「運動したいけど時間がない」と感じている方は、まずプロジェクトページで詳しいスペックをチェックしてみてください。

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Source: machi-ya