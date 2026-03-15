Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

帰宅後、ソファに座っても、頭の中ではまだ仕事のメールがぐるぐる回っている。時間があるときも気づけばスマホを触っていて、最近、穏やかに過ごした記憶がない……。そんな方も多いのではないでしょうか？

正直、筆者もそのうちの1人でした。カーテン越しの光が差し込むリビングで、ただ静かに音を奏でるような贅沢な時間に憧れつつ、今回試してみたのが、ウクライナ発の「NOVADRUM（ノヴァドラム）」です。

直径28cmのサイズ感。出しっぱなしでも「映える」佇まい

Photo: 山田洋路

今回試した「NOVA28」は直径28cmのモデル。膝の上にも乗せやすいサイズ感です。実物を見たときの第一印象は、「こんなに小ぶりなのか！」という驚きでした。これなら出しっぱなしでも邪魔にならないし、専用ケースに入れれば持ち運びも楽。自宅専用としてだけでなく、キャンプなどの屋外に連れ出すのもアリかもしれません。

金属表面のにぶい光沢が、光の当たり方によって表情を変えます。楽器というより、まず「美しいオブジェ」として目に留まる存在感。

432Hzに調律された音色を、生音で味わう

Photo: 山田洋路

小ぶりで収まりの良い「NOVA28」ですが、音を鳴らした瞬間にそのイメージは良い意味で裏切られます。このサイズ感からは意外なほど、深みのある響きが部屋全体に広がる。音の余韻も予想以上に長く、一音叩いたあと、音がゆっくりと消えていくのをただ耳で追いかける……その時間が、とても心地よく感じられました。

YouTubeで聴くタングドラムの音とは、、やはり印象が異なります。デジタル越しだと平坦に聞こえがちですが、実物は音が耳に刺さらず、ふわっと空間に溶け込むような柔らかさがあります。「きれいな音」というより、「心地い音」という表現がぴったり。

※432Hzの響きの感じ方には個人差があります。

適当に叩いても「曲」になる不思議

楽器未経験でも弾けるという話はよく聞きますが、「NOVADRUM」はまさにそれ。理由はシンプルで、和音がつくりやすい音の並びになっているからです。

試しに、説明書も楽譜も見ずに適当に演奏してみると、なんとなく心地よいメロディがつくれる。432Hzに調律された音階を採用しており、適当に叩いてもまとまりのある響きになりやすい印象です。

小声レベルの音量で楽しむ夜の演奏

GIF: 山田洋路

楽器で気になるのが、「夜、鳴らせるのか？」という問題。実際に夜、静かになった部屋で試してみましたが、「NOVA28」なら筆者の環境では、夜でも鳴らしやすい印象でした。

音が柔らかいのに加えて、叩く力加減で音量の調整がしっかり効くので、使用環境によっては夜にも楽しみやすそうです。就寝前に、気分を切り替える時間をつくるのに向いていそうです。

「毎日頑張っている自分へのご褒美」このキャッチコピー、最初はちょっと大げさかな？ と思っていましたが、実際に触れてみると納得。帰宅後、その響きに耳を傾ける数分が、確かに「ご褒美」でした。この贅沢な体験、ぜひ一度味わってみてほしいです。

ウクライナの職人が1台ずつ手作業で仕上げ、防錆コーティングまで施された「NOVADRUM」は、愛着を持って使い続けたくなる一台。ラインナップや、さらに詳しい音色のサンプルについては、プロジェクトページからチェックしてみてください。

心に沁みる432Hzの静けさ。頑張る自分へのご褒美に【NOVADRUM】 57,350円 超早割、一般発売予定価格より33％OFF machi-yaで見る

>>心に沁みる432Hzの静けさ。頑張る自分へのご褒美に【NOVADRUM】

Photo/GIF: 山田洋路

Video: yamada/YouTube

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、OKIBI JAPANより製品の貸し出しを受けております。