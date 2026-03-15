飛距離427フィート、打球速度113.6マイル、角度24度の同点弾

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦で先頭打者弾を放った。試合を振り出しに戻す一発。直後に侍ベンチに起きた“光景”にファンも笑顔になった。

大谷は負けられない一戦に「1番・指名打者」で出場。初回に相手先発の左腕スアレスから飛距離427フィート（約130.2メートル）、打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、角度24度の豪快弾を放ち、場内は騒然となった。

先発の山本由伸投手がまさかの被弾でいきなり劣勢の展開となったが、大谷のバットですぐに追いついた。WBCで先頭打者本塁打を放つのは自身初。出場2試合ぶりの一発となった。

嫌な空気を払拭する一発。直後に侍ナインはベンチで総立ち。選手たちは目を輝かせながら大谷に声をかけ、少年に戻ったような姿を見せていた。中継映像を見ていたファンも感動した様子。「そらみんな大谷さんに憧れますわ」「みんな立ってる」「そりゃ好きになるわ」「ベンチも総立ち」などのコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）