MLB「FOXスポーツ」の解説も騒然

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で先頭打者本塁打を放った。これには米メディア「FOXスポーツ」の実況も「オオタニが同点にしました」とやや呆れるように淡々と実況した。

大谷は負けられない準々決勝に「1番・指名打者」で出場。初回に相手先発のスアレスから豪快な一撃を放ち、場内は騒然となった。初回にアクーニャJr.に被弾したばかり、すぐさま同点に追いついた。

WBCで先頭打者本塁打を放つのは自身初。出場2試合ぶりの一発となった。これには実況も「ハハハ なんということだ！ 両者のMVPが試合開始直後、MVPのような活躍をしています！」と驚いていた。

続けて「簡単なことではないですよね？」と解説に質問。解説も「彼はアンビリバボーだ」と驚いていた。

1次ラウンドでは3試合に出場し、チャイニーズ・タイペイ戦、韓国戦で本塁打を放つなど打率.556（9打数5安打）、2本塁打6打点の好成績をマークした。1次ラウンド最終戦のチェコ戦は出場せず、この日が7日ぶりの試合出場となった。（Full-Count編集部）