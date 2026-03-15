ベネズエラと準々決勝、初回に両軍が先頭弾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦した。先発の山本由伸投手が、プレーボールから30秒でロナルド・アクーニャJr.外野手に先頭打者弾を浴びたものの、その裏には大谷翔平投手が先頭弾でお返し。この過程でWBC初の記録が生まれたと米記者が指摘している。

初回のマウンドに立った山本は先頭打者のアクーニャJr.と対峙した。初球は変化球でボール。続く2球目だった。真ん中高めに入った96.5マイル（約155.3キロ）の直球を捉えられると、右中間席への先頭打者弾に。ベネズエラのファンは国旗をはためかせ、早くも勝ったかのような大歓声をあげていた。

いきなり背負った1点のビハインドを、大谷が一人で返した。「1番・DH」でスタメン出場し、今大会3号となる先頭打者アーチ。昨季メジャー12勝のスアレスが投じた4球目、低めのスライダーをすくい上げ、右翼席へ打った瞬間の一撃。打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、飛距離427フィート（約130メートル）という強烈な一撃だった。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXに「WBC史上初めて、先頭打者ホームランが2本飛び出した試合です！ その前にはウィリー・カストロも先頭打者弾を放ったため、1日で先頭打者弾が3本も出たのは今回が初です。今大会のWBCでは、先頭打者ホームランが既に5本出ており、これは過去大会を2本上回っています」と驚きをつづった。一番に強打者を置くのがもはや常識となった時代。改めて注目が集まりそうだ。



（THE ANSWER編集部）