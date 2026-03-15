ベネズエラと準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。「3番・中堅」で先発出場した鈴木誠也（カブス）が、初回に盗塁を試みた際に負傷。2回の守備から退いた。まさかの緊急事態にファンから悲鳴が上がっている。

初回1死一塁から四球で出塁した鈴木。2死一塁から二盗を試みた際に、右膝付近を気にするしぐさを見せた。判定はセーフだったが、ベネズエラのチャレンジが成功してアウトに。2回の中堅守備には森下翔太（阪神）がつき、鈴木は無念の途中交代となった。鈴木は東京ドームでの1次ラウンド3試合で打率.333、2本塁打5打点と大活躍していた。

X上には「ぎゃーーー！！」「誠也がマジ心配…」「なぜ走らせたのか」「誠也あああああ…どうかご無事で…」「誠也が心配過ぎて話入ってこない」「誠也嘘でしょ…」と悲鳴が漏れた。

アメリカにも驚きは広がり、マーリンズ専門メディア「フィッシュ・オン・ファースト」のケビン・バラル記者も「これはセイヤ・スズキにとって、本当に不運としか言いようがない。二塁への盗塁を試みた際に、脚か足首あたりを痛めてしまったようだ」と投稿した。



（THE ANSWER編集部）