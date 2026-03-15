FRUITS ZIPPER、前髪のこだわりが強いメンバーは？鎮西寿々歌「本番ギリギリまで微調整している印象が」
【モデルプレス＝2026/03/15】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が3月15日、「FRUITS ZIPPER×CREATEs コラボ商品 記者発表会」に出席。ヘアスタイルのこだわりや、同日開催されるイベントの見どころを語った。
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前髪にこだわりのあるメンバーを問われた鎮西寿々歌は「それぞれ前髪が見ての通り個性豊かで、それぞれこだわりはあるんですけど、中でもやっぱり月足天音が」と回答。「本番ギリギリまで微調整している印象があります」と舞台裏での様子を明かした。これに月足は「私はもうこの1本1本が綺麗に並んでるのがすごく好きなので」とこだわりを告白し、「アイロンでいつも前髪1本1本を熱を通して作っています」と説明していた。
また、「FRUITS ZIPPERらしいヘアスタイルは？」と問われた松本かれんは「私はよくツインテールって言ってもらったりするんですけど、FRUITS ZIPPERはみんなやりたい髪型をやりたい時にやるのがトレードマークみたいな感じ」と笑顔。鎮西は「本当にみんな結構各々好きな髪型をするので、逆にみんなまつかれ（松本）みたいなツインテールの日とか、大人っぽい巻き髪の日とか。昔は同じヘアスタイルでライブを1回ぐらいやったことがあったんですけど、ここ数年はイベントみたいにやっていないので、逆にみんな一緒みたいなのをやってみたいなと思います」と語った。
「メンバーをスタイリングするなら？」という質問に櫻井優衣は、ツインテールがトレードマークの松本の名前を挙げ「かれんを韓国アイドルみたいな巻き方にしてみたいです。いつも可愛らしい巻き方が多いと思うので、ちょっと大人っぽい感じの巻き方も似合うんじゃないかなと思います」と説明した。すると松本は「韓国アイドル風とか、前髪とかもあまりやったことないので、やってみたいなと思うけど、似合うかわからなくて緊張するから一緒にやりたい！」と提案。櫻井も「一緒にやろ〜！」と笑い合っていた。
この日は、同社の代表取締役社長・貝塚弘幸も出席した。（modelpress編集部）
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◆FRUITS ZIPPER「本番ギリギリまで微調整」前髪へのこだわり
前髪にこだわりのあるメンバーを問われた鎮西寿々歌は「それぞれ前髪が見ての通り個性豊かで、それぞれこだわりはあるんですけど、中でもやっぱり月足天音が」と回答。「本番ギリギリまで微調整している印象があります」と舞台裏での様子を明かした。これに月足は「私はもうこの1本1本が綺麗に並んでるのがすごく好きなので」とこだわりを告白し、「アイロンでいつも前髪1本1本を熱を通して作っています」と説明していた。
◆櫻井優衣、松本かれんにやりたいスタイリングは？
「メンバーをスタイリングするなら？」という質問に櫻井優衣は、ツインテールがトレードマークの松本の名前を挙げ「かれんを韓国アイドルみたいな巻き方にしてみたいです。いつも可愛らしい巻き方が多いと思うので、ちょっと大人っぽい感じの巻き方も似合うんじゃないかなと思います」と説明した。すると松本は「韓国アイドル風とか、前髪とかもあまりやったことないので、やってみたいなと思うけど、似合うかわからなくて緊張するから一緒にやりたい！」と提案。櫻井も「一緒にやろ〜！」と笑い合っていた。
この日は、同社の代表取締役社長・貝塚弘幸も出席した。（modelpress編集部）
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