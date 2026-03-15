WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦。「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平が今大会3本目のアーチとなる先頭打者ホームランを放った。表の攻撃で、ベネズエラのロナルド・アクーニャJr.に先頭打者HRを浴びたばかり。即座にやり返し、ローンデポ・パークを熱狂に包み込んだ。打球を掴んだロバート・バルデスさんは取材に興奮の声をあげた。

やっぱり大谷はスーパースターだ。初回に先発・山本由伸投手が先頭打者ホームランを浴びた直後。昨季メジャー12勝のスアレスを粉砕した。右翼席へ豪快な130メートル弾。大谷は打った瞬間にさく越えを確信。同点に追いつく一発で、侍ベンチも歓喜に沸いた。

このホームランボールをキャッチしたのはバルデスさん。「オーマイガー！ やったぞ！よっしゃー！ 最高の気分だ！」と叫んだ。「打撃練習の時に、彼が2階席の方まで飛ばしているのを見たんだ。だから、あそこ（上の方）に飛んでくるんじゃないかと思ってたんだ。そうしたら、俺のところに真っ直ぐ飛んできたんだ！ 最高に幸せだよ！ 俺のところに一直線だったんだ！ 本当に嬉しい！」と興奮状態で語った。

男性はなんと、2023年のWBC決勝・米国戦で、村上宗隆が放ったホームランもキャッチしていると説明。「あそこの2階席で捕ったんだ。ビデオを見てくれ、俺が捕ったんだ」とドヤ顔だった。

今夜キャッチした大谷のボールについては「大切にするよ。たぶん今夜はこれと一緒に寝るね。俺と妻の間にボールを置いて寝るんだ」とコメント。売却の予定はないとしている。



（THE ANSWER編集部）