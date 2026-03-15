前回WBCで“映り込み”話題だった人気芸人、マイアミへ「今回も大谷さんとの2ショット画像に期待」
お笑いコンビ・ロッチの中岡創一が15日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本が試合を行うマイアミのローンデポ・パークを訪れていることを明かした。
【写真】前回決勝では大谷翔平の後ろに写り込んだ人気芸人、激闘を見届け放心状態
中岡は、日本チームのユニフォームとキャップに身を包み、出川哲朗との2ショットを公開。「マイアミ中岡 正月以外 大型連休とったことがない男 出川さんと来たぜマイアミ！！ 飯尾さんは準決勝から 絶対負けられない！！ 気合入りすぎて3時間前に球場入りじゃぃ 全力応援」中岡の手には日本国旗が。
中岡といえば、前回の2023年大会決勝戦にて、ベンチからブルペンへ向かうロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手を、観客席から見届ける様子が映りこんだことで話題に。その試合で日本チームは見事勝利、優勝に輝いたことから、中岡の投稿には「あ、これはもう今日は勝ったな！」「今回も大谷さんとの2ショット画像に期待」「奇跡の男！中岡さんと出川さんがいれば勝利は間違いなしじゃぃ」などと期待の声が寄せられている。
引用：「中岡創一（ロッチ）」Instagram（＠lottinakaoka）
【写真】前回決勝では大谷翔平の後ろに写り込んだ人気芸人、激闘を見届け放心状態
中岡は、日本チームのユニフォームとキャップに身を包み、出川哲朗との2ショットを公開。「マイアミ中岡 正月以外 大型連休とったことがない男 出川さんと来たぜマイアミ！！ 飯尾さんは準決勝から 絶対負けられない！！ 気合入りすぎて3時間前に球場入りじゃぃ 全力応援」中岡の手には日本国旗が。
引用：「中岡創一（ロッチ）」Instagram（＠lottinakaoka）