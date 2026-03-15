ローンデポ・パークを訪れた（左から）ロッチ・中岡創一、出川哲朗 ※「中岡創一（ロッチ）」Instagram

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　お笑いコンビ・ロッチの中岡創一が15日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本が試合を行うマイアミのローンデポ・パークを訪れていることを明かした。

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　中岡は、日本チームのユニフォームとキャップに身を包み、出川哲朗との2ショットを公開。「マイアミ中岡　正月以外　大型連休とったことがない男　出川さんと来たぜマイアミ！！　飯尾さんは準決勝から　絶対負けられない！！　気合入りすぎて3時間前に球場入りじゃぃ　全力応援」中岡の手には日本国旗が。

　中岡といえば、前回の2023年大会決勝戦にて、ベンチからブルペンへ向かうロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手を、観客席から見届ける様子が映りこんだことで話題に。その試合で日本チームは見事勝利、優勝に輝いたことから、中岡の投稿には「あ、これはもう今日は勝ったな！」「今回も大谷さんとの2ショット画像に期待」「奇跡の男！中岡さんと出川さんがいれば勝利は間違いなしじゃぃ」などと期待の声が寄せられている。

引用：「中岡創一（ロッチ）」Instagram（＠lottinakaoka）