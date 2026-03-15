嵐莉菜（21）が15日、東京・丸の内ピカデリーで行われたアニメ映画「パリに咲くエトワール」（谷口悟朗監督）公開記念舞台あいさつで「お酢を、そのまま飲む」と口にして共演陣を驚かせた。その一言から壇上では“酢トーク”が連鎖した。

主演の當真あみ（19）をはじめ、声優陣に「気持ちが落ち込んだ時に頼りになるものは？」と質問が出た。嵐はフリップに「すっぱいもの＆寝る！！」と書いた。「すっぱいものが好きで。気分がスッキリする。味覚に集中するので」と答えた。さらに「お酢を、そのまま飲んだり…りんご酢も割らずに飲む。メッチャ、すっぱいものが好き」と答えた。

すると、尾上松也（41）もフリップに「友」と書きながら「僕も酸っぱいのが好きで、冷麺もお店から出たお酢をぶっかけます。友と書いてお酢」と続いた。名塚佳織（40）も「私もラーメンに、しっかりかけるタイプ。家族と書いてお酢です」と笑みを浮かべた。東京03角田晃広（52）も「ギョーザのたれは酢を多めに入れる」と続いたが、松也から「（酢ネタが）長引くと受けなくなるでしょう」とツッコまれると「（最後に口にしたので）素で弱いでしょ」と苦笑した。