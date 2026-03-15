衝撃の先頭打者弾が「えげつない！」山本打たれる、好調アクーニャJr.にソロ許す、2回も失点【WBC】
山本は初回にソロを許した（C）産経新聞社
侍ジャパン「日本代表」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦。
【動画】山本由伸がまさか…アクーニャJr.に初回先頭打者弾を浴びたシーン
先発した山本由伸が初回の先頭打者、アクーニャJr．にカウント1ボールから真ん中のフォーシームを完璧なタイミングで捉えられ、右中間スタンドに運ばれた。
一次ラウンドでも打ちまくり好調だったベネズエラの1番打者をいかに抑えるかも注目されたが、さすがの打撃を見せた。
打たれた山本も呆然とした表情を浮かべたが、すぐに切り替え次打者のガルシアを三飛、続くアラエスを遊飛、スアレスも三ゴロに打ち取り、最少失点で切り抜けたが2回にもさらに失点を許している。
対戦前からベネズエラ打線の怖さは知られていたとあって、「少し甘くなったらやられちゃいますね」「立ち直ってくれる」「アクーニャ、えげつない！」と大きく反響を呼んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。