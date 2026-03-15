◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１回裏の第１打席で今大会３号となる先頭打者本塁打を放ち、１回表に先頭打者弾を放っていたベネズエラの１番・アクーニャ（ブレーブス）にお返しした。

お宝のボールをキャッチしたのはマイアミ在住の営業マン、ロバート・バルデスさん（４６）。２３年ＷＢＣの決勝戦、日本―米国で村上宗隆（現ホワイトソックス）のホームランボールもキャッチしていたという“奇跡の男”で「今の気分？ 最高だよ、もう言葉にならない！ なんてこった。ショウヘイ・オオタニ！ あり得ないよ。本当に、本当に幸せだ。バッティング練習の時から（こっちに）来そうだなって思ってたんだ。彼は２階席まで飛ばしてたからね。だから本番でも特大ホームランを打つんじゃないかと思ってたんだ。それが俺のところに真っすぐ飛んできたんだよ！ 本当にうれしいよ。最高だ。日本のみんな見てるかい！」と興奮した様子。「（このボールは）一生大事にするよ。今夜はおそらく、コイツと一緒に寝ることになるね。僕と妻の間にボールを置いて寝るんだ」と笑った。この日は侍ジャパンの「村神降臨」Ｔシャツを着用しており、再び幸運を引き寄せた。

注目の「１番打者対決」が初回から熱を帯びた。まずはアクーニャが日本の先発・山本由伸（ドジャース）から右中間席に先制の先頭打者弾。しかし、今度は大谷が難敵のＲ・スアレスから衝撃の一発だ。２ボール１ストライクから低めの７８・８マイル（約１２６・８キロ）カーブを捉えると、打球速度１１３・６マイル（約１８２・８キロ）、打球角度２４度のライナー性の当たりを右中間席に突き刺した。飛距離４２７フィート（約１３０メートル）の同点ソロで試合を振り出しに戻した。

ＷＢＣで侍ジャパンの選手が先頭打者本塁打を放つのは０６年イチロー（マリナーズ）、１３年鳥谷敬（阪神）、１７年山田哲人（ヤクルト）に続いて４人目。大谷にとっては強化試合を含めて侍ジャパンでは初の先頭弾となった。大谷はＷＢＣで２３年に１本塁打を放っており、通算４号となった。吉田正尚（レッドソックス）に並び、史上最多に並んだ。