【ロサンゼルス＝後藤香代】米映画界の祭典、第９８回米アカデミー賞の発表・授賞式を翌日に控えた１４日（日本時間１５日）、メーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされ、邦画初の同部門受賞を狙う「国宝」の李相日監督（５２）らを招いたレセプションが、ロサンゼルスの日本総領事公邸で開かれた。

レセプションには、ノミネートの対象となったヘアメイクの豊川京子さん（７０）、歌舞伎化粧の日比野直美さん（６３）、舞台面床山の西松忠さん（６４）のチームが出席した。歌舞伎指導を担当し、自身も出演した中村鴈治郎さん（６７）も駆け付けた。

豊川さんは「歌舞伎役者の５０年を描く作品の中で、出演者を自然に老けさせるよう心がけた」と制作時の苦労を振り返った。長時間の撮影にも耐えるよう白塗りに工夫を施したという日比野さんは、「今回のノミネートは何百年も受け継がれてきた日本の伝統が評価された結果だ」と語った。

李監督は「日本の伝統芸能である歌舞伎と映画の融合が、特殊な光を放っている。その象徴が豊川さんたちのチームだ」と鮮やかな映像美への貢献をたたえた。