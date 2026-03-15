ナムグン・ミンの11歳年下“奥さま”が大胆肩出し　すらりモデル妻の圧巻スタイルに反響

俳優ナムグン・ミンの11歳年下の妻で、モデルのチン・アルムが季節を先取りしたファッションで近況を伝えた。

チン・アルムは最近、自身のインスタグラムに「いい季節」という短いコメントとともに、軽やかな装いの姿を公開した。

【写真】ナムグン・ミンの奥さま、すらり脚線美

写真の中でチン・アルムは、まだ肌寒い気温にもかかわらず、肩のラインを大胆に出したブラックのスリーブレストップにアイボリーのニットボレロを合わせた。

無駄のないスレンダーな体型は、さすがモデルといった印象で、圧倒的な美貌が目を引いた。その雰囲気はすでに春を感じさせる。

写真を見たファンからは「本当に素敵な女性」「幸せそうですね」「美の女王」といった称賛のコメントが寄せられた。

（写真提供＝OSEN）チン・アルム

なおチン・アルムは、7年間の公開恋愛の末、2022年に11歳年上のナムグン・ミンと結婚。現在はモデル活動とともに、SNSを通じて洗練されたライフスタイルを共有しながらファンと交流している。

◇チン・アルム プロフィール

1989年11月9日生まれ。2008年にモデルとしてデビューし、2015年には映画『Light My Fire』でヒロインを務めた。その映画の演出を担当した俳優ナムグン・ミンと、2016年から公開恋愛を開始。ナムグン・ミンは2021年12月に開かれた「MBC演技大賞」で大賞を受賞し、「アルム、私のそばにいつもいてくれてありがとう、愛している」と語り、話題を集めたりした。2人は2022年10月に結婚式を挙げた。