INNISFREEの新作マスク登場♡グリーンティーセラミドでうるもち肌へ

自然主義スキンケアブランドINNISFREEから、人気のグリーンティーラインの新アイテム「グリーンティー セラミド ミルク エッセンスマスク」が登場します。乾燥やインナードライが気になる肌に、10分間の集中ケアで贅沢なうるおいをチャージできるシートマスク。朝のメイク前や夜のスペシャルケアに取り入れれば、しっとりもちっとした肌へ導いてくれます。毎日のスキンケアに、ワンランク上のうるおい体験をプラスしてみませんか♡

グリーンティーラインの魅力



イニスフリーを代表する「グリーンティーライン」は、チェジュ島で育まれた茶葉に着目したスキンケアシリーズ。

独自の「美容茶葉」から抽出したチャ葉エキス（保湿成分）を配合し、肌本来のうるおい力をサポートするラインとして長年愛されています。

昨年にはグリーンティー×セラミドを組み合わせたミルク化粧水とクリームが登場し、今回はその人気シリーズからシートマスクが新たに仲間入り。

グリーンティーとセラミドの保湿力を活かしながら、より手軽に集中ケアができるアイテムとして登場しました。

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ミルク化粧水10回分の潤いケア



グリーンティー セラミド ミルク エッセンスマスク

価格：5枚入り / 770円

今回発売されるシートマスクは、レビューでも高評価の「グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー」から誕生したアイテム。

たった1回の使用で、ミルク化粧水を10回重ねづけしたような贅沢な潤いを肌へ届けるのが特徴。

乾燥やインナードライによって肌の内側が乾きやすい状態を、素早く・深く*¹・長く潤し、うるおいに満ちたもちもち肌へ整えます。

また、ヒアルロン酸の5倍⁶の保湿力を持つスーパーグリーンティー™⁴と、セラミドの2倍⁷の保湿力を持つグリーンティーセラミド⁵を配合。肌のうるおいバリアを整えながら、肌本来の力をサポートします。

さらに、多種類ヒアルロン酸⁸、ナイアシンアミド⁹、ペプチド*¹⁰など美容成分も豊富に配合。

太さの異なる3種の極細繊維を織り交ぜた高保水マイクロファイバーシートが、肌にぴったり密着し、ミルク化粧水をたっぷり保持します。

無香料で、皮膚科医による刺激テスト済み*¹¹なのも嬉しいポイント。

発売スケジュールをチェック



グリーンティー セラミド ミルク エッセンスマスクは、オンラインと店舗で順次発売予定です。

2026年4月1日（水）：公式オンラインストア・公式オンラインモール

2026年4月18日（土）：全国のロフト（順次、一部店舗を除く）

2026年5月1日（金）：全国のドラッグストア・バラエティショップ（順次、一部店舗を除く）

集中保湿でうるもち肌へ



グリーンティーの恵みとセラミドの保湿力を掛け合わせたイニスフリーの新作マスクは、乾燥やインナードライに悩む肌をしっかりケアできる注目のスキンケアアイテム。

10分間の集中ケアで、しっとりうるおいに満ちた肌へ導きます。

朝のメイク前のうるおいチャージや、夜のスペシャルケアにもぴったり。季節の変わり目で肌がゆらぎやすい時期にも頼れる存在になりそうです♡

毎日のスキンケアに取り入れて、ワンランク上のうるもち肌を目指してみてください。