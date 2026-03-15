歌手のDAIGO（47）が、妻で俳優の北川景子（39）の活躍を祝福するとともに、妻手作りのぬいぐるみが飾られた自宅の一角を公開した。

【映像】DAIGO、北海道旅行での親子ショット

2016年1月に北川と結婚し、5歳の長女と2歳の長男がいるDAIGO。夫婦そろって家族との日常をSNSで発信しており、北海道を訪れた際の子どもたちとの写真や、子どもたちのために北川が手作りしたぬいぐるみなどを公開してきた。

2026年3月13日は、DAIGOがXを更新。「家に帰ったら、ステキなトロフィーと表彰状が！めちゃうれしい 素晴らしい」と、「第49回 日本アカデミー賞」優秀主演女優賞を受賞した北川を祝福するとともに、北川が手作りしたぬいぐるみが写る自宅の一角を公開している。

北川手作りのぬいぐるみが写る自宅の一角を公開

この投稿に対し、北川も「おととい作った、やっぱりかわいい」とコメントしている。

この夫婦のやり取りにファンからは、「ステキな夫婦」「ご夫婦で投稿し合うの愛おしい、手作りのぬいぐるみがまた可愛い」「幸せな生活が感じられて、こちらもハッピーです」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）