フジ『日曜報道 THE PRIME』、22日終了を生発表 梅津アナ伝える「フジテレビはこの時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが…」
フジテレビは15日、『日曜報道 THE PRIME』（毎週日曜 前7：30）を生放送。22日の放送をもって番組が終了することを生発表した。
【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！ “日曜”朝の顔となった谷原章介
番組中盤に司会を務める同局・梅津弥英子アナウンサーが「『日曜報道 THE PRIME』は、来週最終回を迎えます」と発表。続けて「フジテレビは、この時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが…」と話し、この日生出演した前首相の石破茂氏の過去の議論など、出演回を振り返った。
同番組は2019年4月7日に放送スタート。「政治」「経済」「外交・安全保障」「科学・医療」を番組「主要テーマ」に掲げ、ニュースの「当事者」とレギュラーコメンテーターの元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏がスタジオで生議論を交わすという番組内容だった。
なお後番組として、俳優の谷原章介がMCを務める新番組『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30〜）がスタートする。
【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！ “日曜”朝の顔となった谷原章介
番組中盤に司会を務める同局・梅津弥英子アナウンサーが「『日曜報道 THE PRIME』は、来週最終回を迎えます」と発表。続けて「フジテレビは、この時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが…」と話し、この日生出演した前首相の石破茂氏の過去の議論など、出演回を振り返った。
なお後番組として、俳優の谷原章介がMCを務める新番組『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30〜）がスタートする。