＜D.LEAGUE25−26 ROUND.6 CYPHER ROUND＞◇3月13日◇東京・青海 TOYOTAアリーナ東京

年に1度のCYPHER ROUND。各チームがソロ3戦、デュオ1戦、トリオ1戦に代表を送り込み、16チームが激突する。

ダンサーそれぞれの個性が明確に見える人気イベントというだけでなく、CYPHERが得意なチームが一気にポイントを獲得する可能性もあり、順位争いも左右する。

5つのCYPHERの合計ポイントで争うこの日の勝者はDYM MESSENGERSだった。

1位の獲得はなかったが、どの組も上位に食い込み、前シーズンに続き、CYPHER王者に。

BLOCK VIBEでも首位に立ち、残り2戦を残し、CS進出を決めた。

VIBEではKADOKAWA DREAMSがKELO＆颯希（SATSUKI）という2代エースをDUOで起用。豊富な戦力ならではだろうが、確実に上位を狙いに行く布陣で臨んだのが功を奏し、ブロック2位に浮上した。

BLOCK HYPEもCyberAgent LegitとKOSE 8ROCKSが進出を決めた。LegitはTAKUMI、8ROCKSはShigekixのエース格がトップを獲得するだけでなく、安定して上位に入り、個々のスキルの高さを示した。

【1st CYPHER SOLO♯1】

1位 Shigekix／KOSE 8ROCKS

「僕もいろいろ食らったジャンルがある中で評価されたのはうれしいです。まだ始まったばかり。おなかいっぱいにならないで！」

2位 TSUKKI／Valuence INFINITIES

【2ed MATCH】

1位 SEIYA・MAiKA／Valuence INFINITIES

「CYPHER1年目の時、勝ったのにシステムトラブルで表彰されなかったのが悔しかった。だから超満足です！」（KEIN）

2位 KELO・颯希（SATSUKI）／KADOKAWA DREAMS

【3ed MATCH】

1位 TAKUMI／CyberAgent Legit

「いろんなリスペクトするダンサーがでていますが、今日だけは勝ちたかった。アーティスト活動を始めて、バトルの機会が少なくなったんですが、バトルやサイファーといったこの文化が大好きです。これからもここでかまし続けたいです」

2位 calin／LIFULL ALT−RHYTHM

【4th CYPHER】

1位 HINATA.M・SOUTA・KID THE GREAT／KADOKAWA DREAMS

「めちゃくちゃうれしいです。今までCYPHERはいい答えをお届けできなくて、新体制になって、アメリカからKIDO THE GREATが来てくれました」

2位 Yu−mah・TAKUTO・Yoshiki／DYM MESSENGERS

【5th CYPHER】

1位 MEME／Medical Conciege I‘moon

「めちゃくちゃうれしいです。I`moonはCYPHER弱いって言われていたので、これで少し順位が上がったらうれしいです。でも、踊っている時は順位は気にせず、音楽を楽しんで、みなさんに楽しんでもらいたかったので、喜んでもらえたらうれしいです」

2位 HIRO10／KOSE 8ROCKS

【ROUND.6 ランキング】

1位 DYM MESSENGERS 279

2位 Valuence INFINITIES 275

3位 KOSE 8ROCKS 268

4位 CyberAgent Legit 264

5位 KADOKAWA DREAMS 255

6位 dip BATTLES 241

7位 List::X 237

8位 SEGA SAMMY LUX 234

9位 Medical Conciege I‘moon 227

10位 LIFULL ALT−RHYTHM 225

11位 FULLCAST RAISERZ 222

12位 CHANGERAPTURES 211

13位 avex ROYALBRATS 206

14位 LDH SCREAM 189

15位 M＆Asouken QUANTS 173

16位 Benefit one MONOLIZ 179

【MVD】MEME／Medical Conciege I‘moon

順位＝CSP スコア

BLOCK HYPE順位＝CSP スコア

1位 CyberAgent Legit＝15 327.1

2位△KOSE 8ROCKS＝15 255.6

3位▼Medical Conciege I‘moon＝13 275.6

4位 dip BATTLES＝8 266.2

5位 List::X＝8 225.0

6位 avex ROYALBRATS＝6 223.7

7位 LDH SCREAMT＝3 220.1

8位 Benefit one MONOLIZ＝3 206.7

BLOCK VIBE順位＝CSP スコア

1位△DYM MESSENGERS＝16 287.3

2位△KADOKAWA DREAMS＝15 270.0

3位▼FULLCAST RAISERZ＝13 297.5

4位 CHANGERAPTURES＝9 247.4

7位 LIFULL ALT−RHYTHM＝7 241.4

5位 Valuence INFINITIES＝7 232.05

6位 SEGA SAMMY LUX＝5 230.5

8位 M＆A SOUKEN QUANTS＝3 193.05

（ニッカンスポーツ・コム／芸能コラム「Dリーガーのオドリバ」）