【ひらがなクイズ】これ、なーんだ？ 空欄に共通する2文字は？ 春の行楽や天体の輝きがヒント
季節の移ろいとともに耳にすることが増える言葉の「響き」に注目して、隠れた共通項を探り当てるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、海辺での楽しいひと時から、私たちを照らす存在まで、情緒豊かな語彙をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの経験を基に推理してみましょう。
し□□がり
□□さま
□□なさま
ヒント：潮が引いた後の砂浜で、アサリなどの貝を採って楽しむレジャーを何と呼ぶ？
答えを見る
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▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おひ」を補うと、次のような表現になります。
しおひがり（潮干狩り）
おひさま（お日様）
おひなさま（お雛様）
引き潮の浜辺で楽しむ「潮干狩り（しおひがり）」、天に輝く「お日様（おひさま）」、そして春の訪れを祝う「お雛様（おひなさま）」。レジャー、天体、伝統工芸と全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、日本語の持つパズル的な面白さを感じさせてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、海辺での楽しいひと時から、私たちを照らす存在まで、情緒豊かな語彙をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの経験を基に推理してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□さま
□□なさま
ヒント：潮が引いた後の砂浜で、アサリなどの貝を採って楽しむレジャーを何と呼ぶ？
答えを見る
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正解：おひ正解は「おひ」でした。
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おひ」を補うと、次のような表現になります。
しおひがり（潮干狩り）
おひさま（お日様）
おひなさま（お雛様）
引き潮の浜辺で楽しむ「潮干狩り（しおひがり）」、天に輝く「お日様（おひさま）」、そして春の訪れを祝う「お雛様（おひなさま）」。レジャー、天体、伝統工芸と全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、日本語の持つパズル的な面白さを感じさせてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)