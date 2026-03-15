「旦那様とのお写真レア〜」中川翔子、豪華ディナーを満喫する夫婦ショット！ 「ニヤけてしまいました」
タレントの中川翔子さんは3月15日、自身のInstagramを更新。豪華ディナーを満喫する“レアな”夫婦ショットを披露しました。
【写真】中川翔子、“レアな”夫婦ショットを披露！
中川さんは「双子の将来をあれこれ想像しながら楽しいディナーでした たまには夫婦お出かけも良いね」とつづり、久しぶりに夫婦で楽しい時間を満喫できたようです。
コメントでは「旦那様とのお写真レア〜」「素敵なところでイケメンと美味しいお料理！ 最高ですね！」「しょこたんめちゃくちゃ可愛い」「しょこたんのパーマも大人っぽくてお店にぴったり」「ご主人様との身長差にしょこたん可愛らしいなぁとニヤけてしまいました」「幸せそうでニヤニヤしちゃう〜」との声が寄せられています。
【写真】中川翔子、“レアな”夫婦ショットを披露！
「旦那様とのお写真レア〜」中川さんは「めちゃ久しぶりに！ 夫婦お出かけ！ 高輪ゲートウェイにある JWマリオットホテルのSEFINOにてミシュランの限定地中海料理ディナー なんと富士山が見える夕暮れの景色を見ながらお食事！」と、20枚の写真を投稿。ベージュのワンピース姿の中川さんと黒いジャケットを羽織った夫とのツーショットも披露しています。
コメントでは「旦那様とのお写真レア〜」「素敵なところでイケメンと美味しいお料理！ 最高ですね！」「しょこたんめちゃくちゃ可愛い」「しょこたんのパーマも大人っぽくてお店にぴったり」「ご主人様との身長差にしょこたん可愛らしいなぁとニヤけてしまいました」「幸せそうでニヤニヤしちゃう〜」との声が寄せられています。