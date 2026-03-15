大谷翔平が第1打席で同点弾

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

一振りで流れを引き戻した。日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で先頭打者本塁打。同点となる“お返し弾”に、ファンは「神でしかない」「えぐすぎ！！」と歓喜している。

初回から試合が動いた。ベネズエラの先頭打者・ロナルド・アクーニャJr.外野手が山本由伸投手の2球目を捉えて右中間席に本塁打。ベネズエラベンチは沸き上がり、侍ジャパンナインは呆然となった。しかし、その裏の攻撃で、先頭の大谷が相手先発のスアレスから飛距離427フィート（約130.2メートル）、打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、角度24度の豪快弾を放ち、すぐさま同点にした。

試合序盤から急速に動く展開に、ファンは「発狂しちゃう」「大谷さんはやっぱりすごい」「由伸くんよかったね」「まだまだこれから」「ここまでただのMLBオールスターで草」「エールの送り方がすごいのよ」などのコメントをSNSに寄せていた。

大谷がWBCで先頭打者本塁打を放つのは自身初。出場2試合ぶりの一発は侍ジャパンを、山本を勇気づける本塁打となった。（Full-Count編集部）