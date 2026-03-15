ゲットしたのは村上のシャツを着た男性…グラブでキャッチ

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦で先頭打者弾を放った。本塁打球をキャッチしたのはマイアミ在住の男性。興奮収まらぬ様子で、「レッツゴーー！」とご満悦だった。

大谷は負けられない一戦に「1番・指名打者」で出場。山本由伸投手が先頭打者弾を浴びた直後、相手先発のスアレスから飛距離427フィート（約130.2メートル）、打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、角度24度の豪快弾を放ち、場内は騒然となった。

打球は右中間スタンドに着弾。ゲットしたのはマイアミ在住のロバート・バルデスさんだった。報道陣の取材に応じると、興奮混じりに「レッツゴー！」と絶叫した。そして「本当に嬉しい！ 僕のところに真っ直ぐ来たんだ！本当に幸せだ！ 日本（ジャパン）！」と応援模様。キャッチした球については「家でキープする。一緒にベッドで寝るよ」と語った。

実はバルデスさんが侍ナインのHR球を手にするのは今回が初めてではない。前回大会の決勝で、村上宗隆内野手が米国戦で放った本塁打球もゲット。そのため、この日は背中には「MURAKAMI 55」、前面に「村神降臨」とデザインされたシャツを着用して観戦に訪れていた。（Full-Count編集部）