大谷が飛距離427フィート、打球速度113.6マイルの一発

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が14日（日本時間15日）、フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われたベネズエラ戦に臨んだ。先発の山本由伸投手（ドジャース）がいきなり先頭打者のロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）に一発を浴びると、その直後に大谷翔平投手（ドジャース）がお返しの一発。衝撃のスタートとなった。

開始1分で驚きの事態となった。カウント1-0からの2球目、山本が投じた96.5マイル（約155.3キロ）のフォーシームを捉えられた。アクーニャの打球は右中間スタンドへ一直線。飛距離401フィート（約122メートル）の一発を浴びた。

日本にとって最悪ともいえる展開だったが、一振りでこの男が持って行った。「1番・指名打者」で出場した大谷が苦手の左腕スアレスから飛距離427フィート（約130.2メートル）、打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、角度24度の豪快弾を放ち、場内は騒然となった。（Full-Count編集部）