◇第6回WBC準々決勝 イタリア8―6プエルトリコ（2026年3月14日 ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝のイタリアープエルトリコ戦が行われ、イタリアが8―6で逃げ切り、初のベスト4に進出した。日本―ベネズエラの勝利チームと16日（日本時間17日午前9時試合開始）の準決勝で対戦する。

欧州のチームではオランダ（13年、17年大会）以来、2チーム目となるベスト4進出。フランシスコ・セルベリ監督は戻ってきた選手1人1人を抱きしめた。

打線が初回からつながった。1点を先制された直後の初回1死一、二塁の好機で4番パスクアンティノがプエルトリコ先発ルーゴのスライダーを中前へはじき返し、同点に追いつく。さらに、カンゾーンも中前打、カグリオンも右前打と3連続適時打で先発ルーゴをKOした。さらにドラシオの左犠飛でもう1点を追加。打者9人の猛攻で主導権を握った。

2点リードの4回は2死満塁の好機でフィッシャーの放った打球は右翼席へ向かった。満塁弾となれば6点リードとなる場面だったが、グラブを構えた右翼の男性ファンが腕を前に出して捕球したとされ、判定は二塁打に変更となった。それでも続くドラシオが右翼線へのエンタイトル2点二塁打を放って“幻の満塁弾”の影響を帳消し。リードを6点に広げた。

投手陣も3番手で3回からマウンドに上がったデルシアが4回2安打無失点の好投で強打のプエルトリコの勢いを止め、試合の流れを引き寄せた。6点リードの8回無死満塁のピンチから2点差に詰め寄られたが、最後までリードを守り切った。

セルベリ監督は「このチームは、ここ数日間で結束を築き上げてきた。誰かが自分の仕事ができない状況になっても、その後に続く者が必ずやり遂げてくれる。私の人生において、最高の1ページとなった。信じられない、このチームは驚異的だ」と語った。

球場はプエルトリコの声援が大部分でアウェーだった。指揮官は「プエルトリコは素晴らしいチームでした。観客の熱気も凄まじかった」とし、6回に「この観衆を静かにさせなきゃいけない。メキシコ戦でやったのと同じようにだ」とナインに伝えたことを明かした。

セルベリ監督は「さあ、準決勝です。世界最高のチームを相手に戦うことになります。ですが私たちの使命は変わらない。大会の最終日まで戦い続けること。自信はどんどん深まっている。謙虚さを保ち、集中して、自分たちの知っている野球をやるだけ。自分たちのゲームをする」とまっすぐ前を見据えた。