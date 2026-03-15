母ザルと一緒にいるサルの「パンチ」＝2月20日、千葉県/David Mareuil/Anadolu/Getty Images

千葉県（CNN）おりの仲間にいじめられ、安全な場所に逃げ込み、ぬいぐるみにしがみついて安堵（あんど）するその姿は世界中の人たちの心をつかんだ。

だが、サルの「パンチ」はようやく群れになじみ始めている。

飼育員はCNNの取材に対し、パンチの世界中のファンを不安にさせた、一見すると乱暴な動画は、市川市動植物園で暮らす生後7カ月のサルの成長過程の一部に過ぎないと語った。

CNNの取材班が最近、同園を訪れた際、飼育員の宮腰峻平さんは、パンチに新しい友達ができ、母親代わりとして与えられたオランウータンのぬいぐるみに頼る場面も少なくなっていると話した。

宮腰さんは、パンチが今ではほかのサルたちとコミュニケーションを取れるようになったと語った。パンチのそうした成長の節目を見るのはうれしいという。

今ではパンチはほかのサルと抱き合ったり遊んだりしているという。以前ネットで広がった仲間のサルに追い払われたりする痛ましい動画とは対照的だ。

動植物園はSNSへの投稿で、より頻繁に攻撃的な行動を示していた群れの上位に位置する個体を今月上旬に一時的に群れから離したと明らかにしていた。

そうした行動もニホンザルの世界では普通のことで、仲間たちはパンチに社会の序列を教えようとしているのだという。

宮腰さんによれば、ニホンザルは人間のように言語を習得しないため、身体的な接触を好む傾向がある。もし本気なら、もっと激しくかみついているはずだという。

また、広く拡散された荒っぽい場面を捉えた動画も、パンチの1日のうちのほんの数分を切り取ったものに過ぎないという。

ただ、完全に群れに溶け込むまでの道のりはまだ長い。CNNが最近同園を訪れた際、パンチはほとんどの時間を1匹で過ごしていた。

SNSに時折投稿される動画には、ひやりとする場面もある。ある動画では、パンチが年上の仲間に地面へ押し倒され、慌ててぬいぐるみのもとへ駆け寄って心の支えを求める様子が映っていた。

宮腰さんによれば、パンチは必要だと感じたときには今でもぬいぐるみを使っている。たとえば、眠るときや、大人のサルに叱られて少し落ち込んだときなど、気持ちを落ち着かせるためにぬいぐるみを使うという。

宮腰さんは、パンチが過去の経験を生かして、頑張って成長してくれていると語った。

K-popグループ「Blackpink」のリサさんを含め、世界各地からの来園者が、パンチをひと目見ようと同園に足を運んでいる。

パンチの物語に共感する人もいる。

米国から来たナセル・ハシェムさんは、パンチに会うためだけに姉妹と日本旅行を計画した。

ハシェムさんは「見知らぬ環境に身を置いて、周りの人たちのことも知らず、できる限りなじもうと努力する、そんなパンチの気持ちは、誰しもが共感できると思う」と語った。

同じく米国から来たメラニー・フォルティエさんは、パンチを見る「一生に一度」の機会を逃すわけにはいかなかったと話した。

フォルティエさんにとって、パンチは、世界中で暗いニュースがSNSのフィードを埋め尽くす中で、希望を与えてくれる存在だ。

フォルティエさんは「動物のような存在が近づいてくるのを見ると――ただ希望に満ちていて、彼らに与えるべきものといえば思いやりと愛だけ――それはときに心をリフレッシュさせてくれるし、清々しい気分にさせてくれる」と語った。