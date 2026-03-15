◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、準々決勝のベネズエラ戦に先発し、１―１の２回無死二塁で６番・トーレスに適時二塁打を浴び、勝ち越しを許した。先頭トーバーに中越え二塁打で出塁を許すと、トーレスには１４８キロのスプリットを捉えられ、左翼フェンス上部に直撃するあわや本塁打の低空ライナーで、勝ち越し点を与えた。

初回はまさかの先制パンチをくらった。ベネズエラの１番・アクーニャにカウント１ボールから２球目をはじき返されると、いきなり右中間席に吸い込まれた。先頭被弾スタートとなったが、その後は３人で切り抜けた。すると、直後の攻撃では大谷翔平投手がお返しの先頭弾で振り出しに戻していた。

山本は、東京ドームで行われた１次ラウンド初戦の台湾戦に先発。初回は３者凡退の好発進を切り、２回も３人で抑えた。１３点リードとなった３回は、味方の失策と２四球で２死満塁となって球数が「５３」になったこともあって降板。２番手・藤平（楽天）が後続を抑えた。山本は３回途中無安打無失点２奪三振で、最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマークし、チームを勝利に導いた。

ベネズエラは、２３年ＭＶＰのアクーニャ（ブレーブス）、２２〜２４年に３年連続首位打者のアラエス（ジャイアンツ）、２１年本塁打王のペレス（ロイヤルズ）らが並ぶ強力打線だ。準々決勝の投球数制限は「８０」。山本は１２日（同１３日）に「体調もすごくいいですし、フォーム自体もどんどんどんどん良くなると。より自信を持ってマウンドに上がりたいなと思います」と意気込みを口にしていた。井端監督も「行けるところまで行ってほしい。１回１回、１人１人っていうところを大事にして投げてもらえればいいのかなと思ってます」と期待を込めていた。

山本はオリックスで２１〜２３年にリーグ３連覇。３年連続で沢村賞、ＭＶＰに輝いた。ドジャース移籍後も２４、２５年と２年連続でワールドシリーズを制覇。２５年ワールドシリーズではシリーズＭＶＰに輝いた。侍ジャパンでも１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで優勝に貢献。「優勝請負人」として大きな期待がかけられている。