¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥¨¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤¬¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇÈïÃÆ¡Ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁíÎ©¤Á
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££×£Â£Ã¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¡¢£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¡Ê¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤ËÀèÈ¯¡£
¡¡½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë£²£°£²£³Ç¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¡Ê£²£¸¡á¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½éµå¤Ï£±£²£¶¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤¸¡¢£±¡½£°¤«¤é´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿£±£µ£¶¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ëÀèÀ©¥½¥í¡£Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¥Õ¥¡¥ó¤âÁíÎ©¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢µå¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆÈïÃÆ¡£Âç°ìÈÖ¤ÇÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î¹¶·â¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬à¤ªÊÖ¤·á¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤»¡¢»î¹ç¤ÏÁá¤¯¤â¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£