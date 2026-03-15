◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

スポーツ報知評論家の高橋由伸氏（元巨人監督）が、ＷＢＣを国内独占配信している動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」に生出演。米フロリダ州マイアミのローンデポパークで侍ジャパンの解説に臨んだ。

両チームの主役による、先頭弾の共演―。できすぎたスタートに解説の由伸氏もうなった。開始早々に右中間に放り込んだアクーニャには「やはり、相手は仕掛けが早いですね。ファーストストライクの取り方が難しいと思っていたけど、甘くなった。その中でしっかり振ってくるし、力がないとあそこには入らない」と語り、強力ベネズエラ打線の印象について「荒々しく見えて、全員がしっかりセンター中心に打っている」と説明した。

一方で、やり返す形となった大谷の先頭打者弾には「打った狙いもいいですよね。ボール球の変化球にはピクリとも反応せずに、そのあとのスライダーをしっかり打った。（アクーニャの一発で）やっぱり、というのが消えた感じがします」と流れを引き戻した一撃に賛辞を送っていた。