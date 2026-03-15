新たなＨ３ロケット「３０形態」 エンジンの燃焼試験

打ち上げ費用の低コスト化を目指す新たなＨ３ロケットのエンジンの燃焼試験がけさ、鹿児島県の種子島宇宙センターで行われました。

燃焼試験は、メインエンジンのLE-9を５０秒間燃焼させ、トラブルなく終了しました。

低コスト化を目指す新たなＨ３ロケット「３０形態」は、従来あった補助ロケットを使わない新しいタイプです。

従来のH3は、メインエンジンのLE-9を２基と補助ロケットを使用しますが、今回の３０形態は、LE-9を３基使い、補助ロケットを使用しません。

補助ロケットを使用しないことなどで、打ち上げ費用をＨ２Ａロケットの半分のおよそ５０億円に抑えることを目指しています。

ＪＡＸＡ有田誠Ｈ３プロジェクトマネージャは

燃焼試験は、去年７月にも種子島宇宙センターで行われましたが、燃料タンクの圧力が十分に上昇せず、今回は２回目の試験でした。

【ＪＡＸＡ有田誠Ｈ３プロジェクトマネージャ】 「３０形態試験機のフライトに向けて大きな関門をひとつ超えられた可能 性が高い。８号機の失敗からの回復に向けても大きな一歩になった。」

今後、きょうの試験で得られたデータをさらに分析し、打ち上げに向けた準備を進める方針です。

Ｈ３ロケットは去年１２月、８号機の打ち上げに失敗し、現在も原因究明のための調査が進められています。

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