【ニューヨーク＝木瀬武】１３日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は前日比３・１％高の１バレル＝９８・７１ドルで取引を終えた。

米国とイランの軍事衝突が続き、供給不安から取引時間中に一時、９９ドル台まで上昇する場面もあった。再び１００ドルの大台が迫っている。

ＷＴＩは終値として約３年８か月ぶりの高値となった。市場では、中東情勢の悪化で原油供給の混乱が長引くとの見方が強まっている。

トランプ米大統領は市場の取引終了後の１３日夜、米軍がイランの原油輸出拠点の軍事施設を攻撃したと明らかにした。石油タンカーなどの船舶がホルムズ海峡を航行できない状態が続けば、石油関連施設を攻撃対象に加えるとしている。

一方、イラン側はホルムズ海峡の事実上の封鎖を継続すると表明しており、市場では１５日夜（日本時間１６日午前）に再開する取引で１００ドルを突破する可能性も指摘される。

１３日のニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価（３０種）の終値が前日比１１９・３８ドル安の４万６５５８・４７ドルと、４営業日連続で値下がりした。