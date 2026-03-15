佐野航大は今季6アシスト目! 元浦和FWの2ゴール演出、3位NECは首位撃破で2位フェイエと暫定同勝ち点
[3.14 エールディビジ第27節 PSV 2-3 NEC]
オランダ・エールディビジは14日に第27節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属する3位NECは敵地で首位PSVに3-2で勝利した。佐野はフル出場し、2得点を演出。小川はベンチ入りも公式戦3試合連続で出番なし。チームはKNVB杯(オランダ国内杯)準決勝に続いて首位相手に2連勝した。
試合はNECが序盤から主導権を握る。前半20分、佐野が中盤でセカンドボールを回収して右サイドへパスを供給。MFサミ・ウィッサがダイレクトで前線へ送ると、元浦和レッズFWブライアン・リンセンがGKとの1対1を制し、NECが先制した。
さらに前半38分、再び佐野が起点となる。セカンドボールを拾った佐野が前線へロングボールを送り、リンセンがボックス内へ侵入して強烈なシュートを突き刺す。佐野の今季6アシスト目でリードを広げた。
しかしPSVも前半42分、CKの流れからDFキリアン・シルディリアが押し込み1点を返す。後半はホームのPSVが攻勢を強める展開となったが、次のゴールを奪ったのはNECだった。後半22分、リンセンのシュートがブロックされたこぼれ球をFWユセフ・エルカカティが押し込み、3-1と突き放した。
PSVは後半アディショナルタイムにFWクハイブ・ドリウエックが得点して1点差に詰め寄ったが反撃はそこまで。NECが3-2で逃げ切り、リーグ戦連勝を飾った。
この結果、NECはFW上田綺世とDF渡辺剛が所属する2位フェイエノールト(今節未消化)と暫定で同勝ち点となった。
オランダ・エールディビジは14日に第27節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属する3位NECは敵地で首位PSVに3-2で勝利した。佐野はフル出場し、2得点を演出。小川はベンチ入りも公式戦3試合連続で出番なし。チームはKNVB杯(オランダ国内杯)準決勝に続いて首位相手に2連勝した。
試合はNECが序盤から主導権を握る。前半20分、佐野が中盤でセカンドボールを回収して右サイドへパスを供給。MFサミ・ウィッサがダイレクトで前線へ送ると、元浦和レッズFWブライアン・リンセンがGKとの1対1を制し、NECが先制した。
しかしPSVも前半42分、CKの流れからDFキリアン・シルディリアが押し込み1点を返す。後半はホームのPSVが攻勢を強める展開となったが、次のゴールを奪ったのはNECだった。後半22分、リンセンのシュートがブロックされたこぼれ球をFWユセフ・エルカカティが押し込み、3-1と突き放した。
PSVは後半アディショナルタイムにFWクハイブ・ドリウエックが得点して1点差に詰め寄ったが反撃はそこまで。NECが3-2で逃げ切り、リーグ戦連勝を飾った。
この結果、NECはFW上田綺世とDF渡辺剛が所属する2位フェイエノールト(今節未消化)と暫定で同勝ち点となった。
Bryan Linssen zit een eventueel kampioensweekend voor PSV in de weg! ❌#psvnec pic.twitter.com/2M09THKLhK— ESPN NL (@ESPNnl) March 14, 2026