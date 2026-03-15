アヤックスの追加点は#冨安健洋 が起点に✨



左SBで初スタメンの冨安

オーバーラップから

見事なゴール前への侵入‼️

最後はベルフハイスが決める⚡



エールディヴィジ第27節

⚔️ アヤックス v スパルタ・ロッテルダム

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