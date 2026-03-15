苦境の柏で中軸担うMF中川敦瑛、2年目の自覚「違いを出していかないといけない」
[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節 柏 0-1 町田 三協F柏]
第5節終了時で1勝4敗。チャンスをつくりながらも結果がついてこなかった柏レイソルだが、第6節・町田戦では内容としても不満が残る試合になってしまった。昨季はパスをつないで相手を切り崩すシーンを何度もつくっていたが、今季、特にこの日は近い距離でのパスが5-4-1のブロックに引っかかる場面が多かった。前半29分に先制点を許すと、チャンスをなかなかつくれないまま、今季5敗目を喫した。ボランチとしてフル出場したMF中川敦瑛は、難しい試合になってしまったことを認める。
「最初はチームとしていいシーンが攻守においてあったんですけど、徐々に自分たちのミスから相手の攻撃を受けて失点してしまって、そこからなかなかチームとしてもうまくチャンスをつくり出せなかったっていうのが今日の試合を通じて感じたところで。ブロックをしかれた中でどう崩していくかっていうのが今日は全然できなかったので、そこは次に向けてしっかりチームとしてやっていきたいなと思います」
MF熊坂光希、MF山田雄士といった昨季に離脱したボランチの主力が戻ってこれないなかで、2026年のJ1百年構想リーグでボランチの主軸は中川が担っている。
「守備のところでより理解できるようになってきて、ボランチの選手なので常に前の選手だったり、横の選手とコミュニケーションを取って、チームとして守備をしていくっていうのが、今求められてることなので、それを自分が試合中、声出してまとめていくっていう気持ちでやってます」
いまや柏に欠かせない選手のひとりだ。2025年に法政大から加入した中川は、5月10日のJ1第16節・岡山戦でプロデビュー。ルヴァン杯でゴールを決めて結果を残すと、シャドーからポジションを下げて負傷者が相次いだボランチに定着。6月下旬以降はレギュラーを務め、リーグ21試合3得点でルーキーイヤーを終えた。今季、第6節終了時点で、フル出場をしている柏の選手は、DF古賀太陽と中川のみ。プロ2年目、チームの中心選手としての自覚も備えている。
「2年目で、よりチームの中心としてやっていくっていう気持ちで毎試合に臨んでるので。でも、なかなかチームとして結果が得られてないので、そこは自分にも責任がありますし、もっともっと違いを出していかないといけない存在だと思うので。追求してやっていきたいなと思います」
チームとしては、苦しい状況が続いている。優勝争いを演じた昨季、シーズンでリーグ最少の5敗のみだった柏は、第6節を終えて1勝5敗。勝ち点3でJ1百年構想リーグEASTの最下位に位置している。
「やっぱり結果が出てないっていうところで、ネガティブな気持ちは多少あると思いますけど、チームとしてやっていることは間違いなくいいことだと思うので。本当に点が入ればこのチームは変わると思う。その1点が取れないですけど、自分たちがやっていることをブレずにやっていくことが大事になってくると思うので、こういうときだからこそ、チームとしてもっと団結して、コミュニケーションもっと増やしていきたいと思います」
今季初の連戦を迎える柏は、18日にアウェーで浦和と対戦する。
(取材・文 奥山典幸)
第5節終了時で1勝4敗。チャンスをつくりながらも結果がついてこなかった柏レイソルだが、第6節・町田戦では内容としても不満が残る試合になってしまった。昨季はパスをつないで相手を切り崩すシーンを何度もつくっていたが、今季、特にこの日は近い距離でのパスが5-4-1のブロックに引っかかる場面が多かった。前半29分に先制点を許すと、チャンスをなかなかつくれないまま、今季5敗目を喫した。ボランチとしてフル出場したMF中川敦瑛は、難しい試合になってしまったことを認める。
MF熊坂光希、MF山田雄士といった昨季に離脱したボランチの主力が戻ってこれないなかで、2026年のJ1百年構想リーグでボランチの主軸は中川が担っている。
「守備のところでより理解できるようになってきて、ボランチの選手なので常に前の選手だったり、横の選手とコミュニケーションを取って、チームとして守備をしていくっていうのが、今求められてることなので、それを自分が試合中、声出してまとめていくっていう気持ちでやってます」
いまや柏に欠かせない選手のひとりだ。2025年に法政大から加入した中川は、5月10日のJ1第16節・岡山戦でプロデビュー。ルヴァン杯でゴールを決めて結果を残すと、シャドーからポジションを下げて負傷者が相次いだボランチに定着。6月下旬以降はレギュラーを務め、リーグ21試合3得点でルーキーイヤーを終えた。今季、第6節終了時点で、フル出場をしている柏の選手は、DF古賀太陽と中川のみ。プロ2年目、チームの中心選手としての自覚も備えている。
「2年目で、よりチームの中心としてやっていくっていう気持ちで毎試合に臨んでるので。でも、なかなかチームとして結果が得られてないので、そこは自分にも責任がありますし、もっともっと違いを出していかないといけない存在だと思うので。追求してやっていきたいなと思います」
チームとしては、苦しい状況が続いている。優勝争いを演じた昨季、シーズンでリーグ最少の5敗のみだった柏は、第6節を終えて1勝5敗。勝ち点3でJ1百年構想リーグEASTの最下位に位置している。
「やっぱり結果が出てないっていうところで、ネガティブな気持ちは多少あると思いますけど、チームとしてやっていることは間違いなくいいことだと思うので。本当に点が入ればこのチームは変わると思う。その1点が取れないですけど、自分たちがやっていることをブレずにやっていくことが大事になってくると思うので、こういうときだからこそ、チームとしてもっと団結して、コミュニケーションもっと増やしていきたいと思います」
今季初の連戦を迎える柏は、18日にアウェーで浦和と対戦する。
(取材・文 奥山典幸)