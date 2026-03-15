野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでのベネズエラ代表戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に右翼への同点ソロを放った。

■アクーニャJr.に被弾直後……

1次ラウンド・プールCを4戦全勝で突破した日本代表「侍ジャパン」。リードオフマンの大谷は、準々決勝ベネズエラ戦でも、圧巻の本塁打で観客の度肝を抜いた。

侍ジャパン1点ビハインドで迎えた1回裏、無死走者なしで大谷は、相手先発レンジャー・スアレス投手の4球目真ん中低めスライダーを捉えると、角度24度、速度113.6マイル（約182.8キロ）で舞い上がった打球は、飛距離427フィート（約130.1メートル）で右翼スタンドへ突き刺さった。

初回に、山本由伸投手がロナルド・アクーニャJr.外野手に被弾直後の同点アーチ。地元メディア『ドジャーブルー』の公式Xは「ショウヘイは相変わらず素晴らしい」と大興奮。試合は大谷の一発で、1－1の同点に。2回表、ベネズエラの攻撃が続いている。

