◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本ーベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す日本代表「侍ジャパン」は準々決勝でベネズエラと対戦。鈴木誠也外野手（31＝カブス）は「3番・中堅」で出場し、初回に四球で出塁し、二盗を試みた際に右膝を痛め、森下と交代した。場内には「右膝に違和感。引き続き状態を見ていく」とアナウンスされた。

2死一塁、打者・岡本の時に果敢に二塁へスタートし、頭から滑り込んだ。一度はセーフと判定され、立ち上がった鈴木だが、プレー続行できず、足を引きずりながらベンチに戻った。大谷と小園に体を支えられながら階段を下りベンチ裏へ。リプレー検証で判定も覆り、2回の守備から森下が中堅に入った。

前回大会はケガで離脱。試合前の会見では「どのチームが来ても自分たちの野球をやる。ケガしたときからずっと次の代表に選ばれるのであれば、しっかり出てチームに貢献して、同じように優勝を味わいたいなと思っていたし、ケガなく出場できてうれしく思う。優勝するチャンスがあると思うので、そこに向かって頑張りたい」と決意を語っていた。

前回大会の無念を晴らすように1次ラウンドでは3試合で9打数3安打2本塁打5打点と活躍。だが、勝負強い右の大砲を思わぬアクシデントが襲った。