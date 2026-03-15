WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦。「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平が今大会3本目のアーチとなる先頭打者ホームランを放った。表の攻撃で、ベネズエラのロナルド・アクーニャJr.に先頭打者本塁打を浴びたばかり。“先頭打者HR返し”でローンデポ・パークを熱狂に包み込んだ。

やっぱり大谷はスーパースターだ。初回に先発・山本由伸投手が先頭打者ホームランを浴びた直後。昨季メジャー12勝のスアレスを粉砕した。右翼席へ豪快な130メートル弾。大谷は打った瞬間にさく越えを確信。同点に追いつく一発で、侍ベンチも歓喜に沸いた。

この日は試合開始約4時間30分前に球場入り。打撃練習では右翼4階席に豪快なアーチを描くなど、33スイングで13本の柵越えをマーク。ベネズエラの選手たちも思わず釘付けとなっていた。

東京ドームで行われた1次ラウンドでは、初戦の台湾戦で満塁ホームランを放つなど3試合で打率.556、2本塁打、6打点。OPS2.026と大暴れだった。

マイアミは大谷にとって前回のWBC優勝だけでなく、メジャーで史上初となるシーズン50本塁打＆50盗塁の「50-50」を達成した思い出深い場所だ。今大会は決勝まで進めばローンデポ・パークで3試合を戦う。この試合に勝利すれば、16日（同17日）の準決勝でイタリアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）