ベネズエラと準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。1次ラウンドはベンチ内にアドバイザーを務めるダルビッシュ有投手（パドレス）のユニホームが掲げられたが、この日は見当たらず。マイアミでの練習に合流しており、一心同体で戦い抜く覚悟の表れだ。

東京ドームで行われた1次ラウンド初戦の台湾戦から毎試合、侍ジャパンのベンチ内にダルビッシュの背番号11のユニホームが掲げられた。今大会は手術明けの影響で選手ではなくアドバイザーとして参加。井端監督の要望によるもので、2月の宮崎合宿で若手らに経験や技術を惜しみなく伝えた。その後、チームを離れ、1次ラウンドは米国からエールを送っていた。

ダルビッシュは台湾戦の試合後、自身のXで「宮崎合宿最終日にマイアミで返してねってユニフォーム渡したらこんな事してくれて感動しました」と明かしていた。見事、1次ラウンド全勝で突破した日本。現地マイアミでの練習にはダルビッシュが再合流し、選手たちを見守っていた。もうユニホームを掲げる必要はない。一心同体となって世界一連覇を目指していく。



（THE ANSWER編集部）